Quins són els dotze restaurants catalans que han entrat a la Guia Repsol?

La Gala d’Entrega de Soles Guía Repsol 2026, celebrada al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, ha tornat a posar Catalunya al centre del mapa gastronòmic estatal. Fins a dotze restaurants del país han estat incorporats a la Guia, engrandint fins a 122 els establiments catalans reconeguts per Repsol. 83 amb Un Sol, 30 amb Dos Soles i 9 amb Tres Soles -el màxim reconeixement.
Així doncs, a la Gala d'avui s'ha confirmat l'entrada a la Guia amb 1 Sol d'onze restaurants catalans: Quintaforca (Nulles) i Cervus (Reus), a la província de Tarragona; 539, Plats Forts (Puigcerdà), Dvisi (Palamós), Marangels (Sant Gregori) i Fontané (Sant Julià de Ramis), a Girona; Amar Barcelona, Besta, Prodigi i Eldelmar, a la ciutat de Barcelona, i Sisè, a Lleida.
Capítol a part mereix l'històric restaurant de Barcelona, Dos Palillos, que ha estat guardonat amb Dos Soles. Aquest petit restaurant situat al barri de Ciutat Vella, presenta una gastronomia creativa fonamentada en l'asiàtica. Els seus responsables van formar part de l'equip de El Bulli.
Catalunya, líder
Amb les noves incorporacions de l’edició 2026, un total de 808 restaurants formen l’univers de Soles Guía Repsol: 46 Tres Soles, 173 Dos Soles i 589 Un Sol, a més de 1.605 Restaurants Guía Repsol (fins ara denominats Recomanats), amb 242 novetats. Catalunya és la comunitat autònoma que més en té (122), seguida de Madrid (98), Andalusia (77), Euskadi (75), Comunitat Valenciana (68) i Castella i Lleó (54).
"Catalunya és avui la comunitat autònoma amb més restaurants amb Soles de la Guía Repsol en tot l’Estat, i això no és un lideratge numèric. És el resultat d’una manera d’entendre la gastronomia basada en el respecte per la tradició, l’excel·lència del producte i la capacitat constant de reinventar-se", ha valorat Miquel Sàmper, conseller d’Empresa i Treball. "Suposa un nou aval a l’excel·lent moment que viu la gastronomia catalana i l’alt nivell de la seva cuina", ha tancat Sàmper.