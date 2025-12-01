El convent català que apareix a la Guia Repsol pels seus dolços artesans

La Guia Repsol ha publicat aquest dilluns la llista dels restaurants, bars, vinoteques i cafeteries més autèntics de l'Estat reconeguts amb un Solet i n'ha inclòs 45 de catalans. El Solet distingeix aquells locals de restauració que ofereixen una proposta gastronòmica accessible i tradicional i que mantenen una essència única i acollidora. Aquest any, ha sigut la primera vegada que 27 convents reben una distinció d'una guia gastronòmica, valorant els delicats dolços artesans que s'elaboren en obradors d'imponents edificis històrics. Un d'ells, el de Santa María de Jerusalem de Barcelona, es troba a Catalunya.
Els dolços de Santa María de Jerusalem
Els dolços de convent tenen alguna cosa especial que els fa estar més bons, potser és part de l'imaginari col·lectiu que ens aboca a pensar això, o potser és la cura i dedicació de les monges pastisseres en allò que fan. Tant és així que aquest treball de rebosteria ha sigut premiat amb un Solet de la Guia Repsol en el cas del convent de Santa María de Jerusalem de Barcelona, on les monges clarisses compaginen una vida dedicada a Déu amb l'elaboració de dolços tradicionals.
La presència de la comunitat clarissa a Barcelona ha passat per etapes molt diverses, però va ser al segle XVI quan prenen força a la capital gràcies a nous ingressos per l’arribada de religioses d’altres convents valencians. La vida conventual, però, no va quedar al marge dels conflictes socials i militars. Les guerres i els episodis de violència urbana van fer que cap ubicació fora definitiva fins ben entrat el segle XX. L’estabilitat no va arribar fins al 1967, quan es posà en marxa la construcció d’un nou monestir a tocar de Collserola, l’espai que la comunitat habita actualment.
L'elaboració dels dolços és part del dia a dia d'aquestes monges, que dediquen gran part del dia en preparar la massa, fer les formes de les galetes o pastissets, posar-los al forn i empaquetar-los per vendre, tant de manera presencial, com a través de la seva pàgina web.
De fet, és en l'àmbit digital on es poden consultar la varietat de dolços tradicionals que fan, des de galetes amb formes d'estrelles, de xocolata amb llet o blanca, magdalenes, pastes fullades d'ametlla fins a rosquilles amb sucre de llustre, panellets, piruletes o mantegades. Tot es ven per pes i ronda entre els 4 i 8 euros i, per fer-ho més fàcil, es pot encomanar pel web amb despeses d'enviament gratis amb compres superiors a 25 €. Inclús es poden encomanar al gust mantegades, panellets, piruletes, torrons o polvorons.