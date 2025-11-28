Els millors restaurants qualitat-preu de Catalunya, segons la Guia Michelin

Les estrelles Michelin són les distincions més valorades del sector de la cuina en l'àmbit internacional. Si bé, la Guia Michelin no té una única categoria i inclou llistes que valoren altres factors, com la relació qualitat-preu.
Aquesta llista s'anomena Bib Gourmand i la 125a edició dels premis Michelin ha servit també per incorporar-hi sis restaurants nous a Catalunya on es pot menjar molt bé sense sacrificar els estalvis. Concretament, tres són a Barcelona, un a Lleida, un a Calders (al Moianès) i un a la Vall de Bianya (a la Garrotxa). Aquests se sumen als nou que es mantenen a la categoria.
Els sis restaurants catalans que se sumen als Bib Gourmand
El primer restaurant que la Guia Michelin ha incorporat als Bib Gourmand és l'Oníric, en ple barri de Gràcia de Barcelona. Fan cuina d'autor amb una proposta avantguardista i provocativa, amb un menú degustació per entre 18 i 36 euros en funció del torn. Aquesta és la lògica que segueixen la resta.
Són el Bardeni-Caldeni, un meatbar al carrer València 454 de la ciutat comtal; el Glug, un bar de vins que funciona com un local de cuina catalana amb tocs italians al carrer Viladomat 289; l'Urbisol de Calders, a l'hotel amb el mateix nom i en mans de la prestigiosa família Jubany; el Sisè de Lleida, dirigit per l'exCeller de Can Roca Àngel Esteve; i L'Hostal de Ca l'Enric que, tot i tenir una Estrella Michelin, ofereix cuina tradicional de temporada accessible a la Vall de Bianya.
La resta de millors restaurants qualitat-preu de Catalunya
Completen la llista Bib Gourmand a Catalunya el Bacaro, una taverna veneciana a tocar del Mercat de la Boqueria; el Berbena, la casa dels productes mediterranis al número 6 del carrer Minerva de Barcelona, el Cruix, amb plats que fan "llar" i un tracte familiar al carrer Entença; i l'Avenir, una taverna que és molt més al carrer amb el mateix nom també a Barcelona.
D'altra banda, hi ha el Saó, amb una cuina creativa però tradicional amb tres menús a triar al carrer Cantú número 2 de Barcelona; el Bar Verat de Santa Coloma de Gramenet, ideal per menjar plats populars fusionats amb l'alta cuina. Finalment, hi ha Can Ferran de Sant Quirze del Vallès, una casa familiar experta en el receptari català; la braseria del Vapor Gastronòmic de Terrassa, i El Cel de les Oques de la mateixa ciutat.