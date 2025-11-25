Tots els restaurants amb estrelles Michelin a Catalunya

La cuina que es fa a Catalunya està plenament reconeguda a la guia Michelin, la més prestigiosa de la indústria de la gastronomia mundial. El trio del Disfrutar va obtenir la màxima distinció el 2023, que són les tres estrelles, i Catalunya ja compta amb cinc triestrellats a la guia vermella.
En aquest article podreu trobar tots els restaurants amb estrella Michelin a Catalunya.
Restaurants amb 3 estrelles
Només cinc restaurants compten amb la màxima distinció a Catalunya: les tres estrelles Michelin. Menjar-hi és una experiència per la qual la guia considera que val la pena fins i tot viatjar-hi expressament. Conformen el top gastronòmic català:
- Ábac (Avinguda del Tibidabo 1, Barcelona)
- Lasarte (Carrer Mallorca 259, Barcelona)
- El Celler de Can Roca (Carrer Can Sunyer 48, Girona)
- Cocina Hermanos Torres (Carrer del Taquígraf Serra 20, Barcelona)
- Disfrutar (Carrer Villaroel 163, Barcelona)
Restaurants amb 2 estrelles
Pel que fa als restaurants amb dues estrelles Michelin, que tenen una cuina excel·lent per la qual val la pena desviar-se de la ruta, n'hi ha sis a Catalunya. Són els següents:
- Cinc Sentits (Carrer Entença 60, Barcelona)
- Enoteca Paco Pérez (Carrer de la Marina, Barcelona)
- Les Cols (Carretera de la Canya, Olot)
- Bo.TiC (Avinguda Costa Brava 6, Corçà)
- Miramar (Passeig Marítim 7, Llançà)
Restaurants amb 1 estrella
Fins a 52 restaurants catalans tenen una estrella Michelin. Així, les opcions per menjar d'una bona cuina al país són molt àmplies i estan repartides arreu del territori. A continuació, la llista:
- Angle (Carrer Aragó, Barcelona)
- Moments (Passeig de Gràcia 38-40, Barcelona)
- L'Antic Molí (Barri Castell, Ulldecona)
- Les Moles (Carretera de La Sénia, Ulldecona)
- Citrus del Tancat (Sol de Riu, Alcanar)
- Villa Retiro (Carrer dels Molins 2, Xerta)
- Malena (Carretera de Sucs, Gimenells)
- Quatre Molins (Comte de Rius 8, Cornudella de Montsant)
- La Boscana (Carretera Bell-lloc d'Urgell, Bellvís)
- Can Bosch (Rambla Jaume I 19, Cambrils)
- Rincón de Diego (Carrer Drassanes 19, Cambrils)
- Deliranto (Carrer Llevant 7, Salou)
- Fogony (Avinguda Generalitat 45, Sort)
- Casa Nova (Barri La Bleda, Sant Martí Sarroca)
- L'Ó (Camí de Sant Benet de Bages, Sant Fruitós de Bages)
- Suto (Violant de Hungría Reina de Aragón 134, Barcelona)
- Via Veneto (Carrer de Ganduxer 10, Barcelona)
- Mae Barcelona (Sant Elíes 22, Barcelona)
- Hisop (Passatge de Marimon 9, Barcelona)
- Come by Paco Méndez (Avinguda del Mistral 54, Barcelona)
- Quirat (Avinguda de Rius i Taulet 1, Barcelona)
- Enigma (Carrer Sepúlveda 38-40, Barcelona)
- Fishølogy (Diputació 73, Barcelona)
- Atempo (Carrer de Còrsega 200, Barcelona)
- Teatro kitchen & bar (Avinguda del Paral·lel 164, Barcelona)
- Hofmann (La Granada del Penedès 14-16, Barcelona)
- Alkimia (Ronda San Antoni 41 - 1º, Barcelona)
- Oria (Passeig de Gràcia 75, Barcelona)
- Dos Palillos (Carrer d'Elisabets 9, Barcelona)
- Caelis (Via Laietana 49, Barcelona)
- Koy Shunka (Carrer d'en Copons 7, Barcelona)
- Mont Bar (Carrer de la Diputació 220, Barcelona)
- Slow and Low (Carrer del Compte Borrell 119, Barcelona)
- Els Casals (Finca Els Casals, Sagàs)
- Aürt (Paseig del Taulat 262-264, Barcelona)
- Aleia (Passeig de Gràcia 132, Barcelona)
- Lluerna (Avinguda Pallaresa 104, Santa Coloma de Gramenet)
- Prodigi (Girona 145, Barcelona)
- Sala (Plaça Major 17, Olost)
- Tresmacarrons (Avinguda del Maresme 21, El Masnou)
- La Fonda Xesc (Plaça Roser 1, Gombrèn)
- Can Jubany (Carretera C 25, Calldetenes)
- Les Magnòlies (Passeig del Mossèn Antoni Serres 3, Arbúcies)
- Ca l'Enric (Carretera Camprodón N 260, La Vall de Bianya)
- L'Aliança d'Anglès (Jacint Verdaguer 3, Anglès)
- Esperit Roca (Major, Entrada 1, Sant Julià de Ramis)
- Divinum (Albereda 7, Girona)
- Massana (Bonastruc de Porta 10-12, Girona)
- Els Tinars (Carretera de Sant Feliu de Guíxols, Llagostera)
- Emporium (Carrer de Santa Clara 31, Castelló d'Empúries)
- Castell de Peralada (Carrer de Sant Joan, Peralada)
- Voramar (Passeig de la Sardana 6, Portbou)
Amb origen en la guia hotelera i gastronòmica publicada per l'empresa de neumàtics que porta el mateix nom, les estrelles Michelin són guardons que reconeixen els millors restaurants del planeta per la qualitat dels seus equips i ingredients. Cada restaurant pot aconseguir des d'una fins a tres estrelles. Tenir-ne una és sinònim de comptar amb una molt bona cuina. Tenir-ne dues, amb una cuina excel·lent per la qual val la pena desviar-se de la ruta. A un restaurant amb tres estrelles, amb una cuina excepcional, cal fins i tot viatjar-hi expressament.
És imprescindible saber que les estrelles Michelin no s'atorguen als xefs, sinó als restaurants. Per tant, si un xef abandona la cuina, el restaurant no perdrà la seva estrella, encara que sí que serà sotmès a més controls per a mantenir-la. És a dir, es premia la gastronomia i servei del local, independentment dels canvis en l'equip de cuina.
Catalunya és una de les terres gastronòmiques més importants del planeta. És indubtable el talent que sorgeix del país: des dels millors xefs de tot el panorama culinari o que el territori compta amb els restaurants més destacats de les millors llistes, premis i guardons de la indústria gastronòmica.
Estrelles verdes
Enguany la guia ha incorporat només 5 nous restaurants a la selecció d'estrelles verdes en tot l'Estat. Catalunya no n'ha sumat cap. Aquests són els que ja gaudien del guardó mediambiental de la guia vermella i el mantenen:
- Els Casals - Sagàs (Berguedà)
- Casa Nova - Sant Martí Sarroca (Alt Penedès)
- L'Antic Molí - Ulldecona (Montsià)
- Les Moles - Ulldecona (Montsià)
- Emporium - Castelló d'Empúries (Alt Empordà)
- El Celler de Can Roca - Girona (Gironès)
- Cocina Hermanos Torres - Barcelona (Barcelonès)
- Les Cols - Olot (Garrotxa)
- Lluerna - Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)
- Bistrot 1965 - Castelló d’Empúries (Alt Empordà)
- Espacio Amunt – Ulldecona (Montsià)
- La Boscana – Bellvís (Pla d’Urgell)
- Restaurant 1497 – Vallromanes (Vallès Oriental)