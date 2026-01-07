El xandall Nike amb què Maduro va ser capturat es converteix en un èxit de vendes als Estats Units

Tot i que no fa gaires dies de l'estrena de l'any, ja hi ha hagut una de les notícies que moltes persones recordaran per la resta de la seva vida: la incursió dels EUA per capturar i jutjar Maduro. La setmana d'aquest esdeveniment va plena de notícies provinents dels Estats Units, de Veneçuela, de la Unió Europea, dels diferents polítics que fan comunicats amb diferents continguts segons la vara de mesurar que escullen i d'anàlisis.
Una de les més destacades va ser la primera imatge que corroborava el que Trump havia anunciat: Maduro capturat amb esposes, un antifaç i uns cascos d'obra que fan perdre l'orientació. Abans, però per les xarxes ja havien circulat diverses imatges, però totes resultaven ser muntatges o imatges creades per intel·ligència artificial. La definitiva i la primera vertadera se sabia per què la va compartir Trump des de la seva xarxa social: "Nicolás Maduro a bord del USS Iwo Jima", escrivia el magnat estatunidenc adjuntant la imatge.
El fet és que en la fotografia apareix Maduro vestit amb un xandall molt característic de la marca Nike. Diversos analistes han titllat el vestuari com si es tractés d'una humiliació, Maduro apareixia en xandall -com gairebé sempre-, però ara amb una marca estatunidenca. Un fet que el president veneçolà evitava sempre, allunyar-se de qualsevol representació "ianqui".
Arran de l'aparició de la fotografia, a les xarxes socials es va viralitzar el model exacte del xandall, el qual costa més de 200 euros. El pantaló, que val 99,99 euros, es va esgotar immediatament en la majoria de talles i la jaqueta, d'uns 120 euros, també. Les xarxes es van començar a omplir de captures de pantalla de com els portals web de botigues de roba apareixia el "no disponible" o només quedaven talles dels models més grans i més petits.
El xandall és tan comú que les xarxes socials es van omplir de fotografies de la gent bromejant que portaven el mateix xandall que el veneçolà. Tant és així que fins i tot el club de futbol Reial Mallorca utilitza el mateix xandall per arribar a l'estadi abans de disputar un partit.