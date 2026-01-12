Ciberatac a Endesa: roben dades personals i dels comptes bancaris dels clients

Endesa ha comunicat aquest dilluns que ha patit un ciberatac que ha provocat la filtració de dades personals i bancàries d'un nombre indeterminat de clients. La companyia elèctrica, que ha notificat el cas a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i ha iniciat una investigació interna, ha detallat que l'atac ha afectat Endesa, que opera en el mercat lliure, i Energía XXI, la comercialitzadora del mercat regulat.
Els ciberdelinqüents han accedit a una base de dades amb noms i cognoms de clients, dades de contacte, números del DNI, contractes amb les companyies i els números IBAN de comptes bancaris associats als pagaments, segons la investigació interna. Ara, Endesa ha bloquejat els comptes afectats i la policia treballa per identificar els atacants.
En aquest context, és especialment important ser curós amb les ciberestafes amb el mètode phishing, que suplanten la identitat per accedir a dades personals i bancàries, i Endesa fa una crida a desconfiar de les comunicacions sospitoses. Si se'n detecten, cal informar el banc i denunciar els fets a la policia.
Amb tot, Endesa ha habilitat un número de contacte per als seus clients (800 760 366) i per als d'Energía XXI (800 760 250) per consultar en cas de dubte i resoldre les qüestions que sorgeixin amb les persones afectades. Si bé, assegura que les contrasenyes continuen sent segures i que no han quedat compromeses.
FACUA exigeix obrir una investigació a Endesa
FACUA-Consumidors en Acció s'ha dirigit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per instar-lo a obrir una investigació a Endesa per la bretxa de seguretat que ha compromès dades dels seus clients. L'associació de consumidors considera que cal determinar si l'empresa ha tingut alguna responsabilitat i comprovar si ha aplicat totes les mesures necessàries abans i després del ciberatac.