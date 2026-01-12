12 de gener de 2026

Esports

Mbappé prohibeix als companys del Reial Madrid fer el passadís al Barça per la Supercopa

El davanter fa marxar els jugadors blancs de l'entrega de premis després de perdre la final, tot i que els blaugrana sí que havien fet el gest protocol·lari

  El president del Barça, Joan Laporta, aixeca la Supercopa d'Espanya

Publicat el 12 de gener de 2026 a les 07:56

L'astre francès del Reial Madrid, Kilian Mbappé, ha protagonitzat la imatge antiesportiva de la Supercopa d'Espanya. Durant l'entrega del trofeu al Barça, que va guanyar la final per 3 gols a 2, el davanter va esbroncar els companys que es disposaven a fer el passadís de campió als blaugrana i els va obligar a marxar. "A llepar-la", els diu.

L'escena a la gespa del camp King Abdullah Alinma Stadium, a l'Aràbia Saudita, es va produir just després que els futbolistes del Barça sí que fessin el passadís protocol·lari als rivals del Reial Madrid en el camí per recollir la medalla de subcampió. Si bé, Mbappé va decidir que no havien de tornar el gest i va obligar els companys a marxar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mbappé ha tingut una mala nit en què no ha pogut ser determinant i ha tingut molt poc contacte amb la pilota després d'ingressar al partit a la segona part arran de les molèsties que arrossega al turmell. Visiblement afectat per la lesió, el davanter no ha participat en cap ocasió de perill i no ha pogut ajudar els blancs a aconseguir l'empat.

Xabi Alonso resta importància a la derrota a la Supercopa

Al seu torn, l'entrenador del Reial Madrid, Xabi Alonso, ha restat rellevància a la derrota i ha afirmat que la Supercopa és el títol menys important. Si bé, era el primer títol per a ambdós conjunts i també la primera final que els enfrontava aquesta temporada. Així, Alonso ja sap el que és perdre una final contra el Barça, mentre que Hansi Flick no ha perdut mai una final en tota la seva carrera i, per tant, tampoc amb el Barça.

La dada que apropa el Barça al títol de Lliga

A més, hi ha una dada per als supersticiosos que fa pensar que el títol de Supercopa apropa el Barça al títol de Lliga. I és que, des que el torneig es disputa a l'Aràbia Saudita, el guanyador sempre ha estat el mateix que el del campionat regular. Sigui com sigui, la victòria dona una nova empenta als blaugrana mentre que aprofundeix en la crisi al Reial Madrid.

