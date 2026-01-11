El Barça s’imposa al Madrid per guanyar la segona Supercopa consecutiva

El Barça s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya per segon cop consecutiu amb un ajustat 3 a 2 que s'ha batallat a la gespa del camp King Abdullah, Alinma Stadium, a l'Aràbia Saudita, a la ciutat de Yeda. La victòria culer suposa un cop sobre la taula i deixa davant del precipici a Xabi Alonso. El Madrid queda molt tocat per la derrota i l'entrenador basc pot estar davant les seves últimes hores a la banqueta madridista, la decisió final és en mans de Florentino Pérez. Situació contrària a can Barça. És el quart títol de Flick al Barça i el primer d'aquesta temporada. L'equip arriba rodat al tram decisiu del curs: amb avantatge a la Lliga, amb els deures per fer a la Champions i als vuitens de la Copa del Rei.
El primer gol del partit s'ha vist al minut 35 de la primera part i ha estat obra de Raphinha que, després de fallar una acció, ha recuperat la pilota. Tot seguit, ha xutat la pilota en una rematada creuada que ha agafat desprevingut el porter del Madrid. La primera part del partit, tensa i altament tàctica, ha seguit amb un altre gol, aquest cop del conjunt de blanc, a càrrec de Vinícius Júnior, que, de sobte, ha canviat el ritme i, amb un cop de geni, ha marcat el gol del primer empat.
El final de la primera part ha continuat amb un gol de Lewandowski que ha donat un respir breu a l'equip blaugrana. Un sospir que al minut 50 s'ha estroncat amb un gol de Gonzalo, del Madrid, que ha repescat la pilota en un rebot per colar-la novament dins la porteria. La segona part s'ha vist marcada per un estira-i-arronsa dels dos equips que l'afició ha viscut amb l'ai al cor des de les penyes i també des de l'estadi. Tots plegats que no s'han estat de xiular i cridar quan ha marcat Raphinha, des de l'interior de l'àrea, en un gol decisiu al minut 28.
El Barça s'ha proclamat campió de la Supercopa d'Espanya, una competició en el qual participen quatre equips: el campió de LaLiga, el subcampió de LaLiga, el campió de la Copa del Rei, el subcampió de la Copa del Rei. El Madrid arribava en aquest duel futbolístic en molt mal moment, encara amb el record del 2-1 a l'Atlètic de Madrid. El Barça de Flick, en canvi, recuperava en aquest partit bona part dels jugadors lesionats i afrontava l'encontre amb l'experiència d'aquest any a les semifinals amb l'Athletic Club on va aconseguir un 5 a 0, on va fer una demostració de força. Aquest resultat segueix la línia de l'any passat, quan el va el Barça va guanyar la final de la competició 2-5 en un partidàs que molts barcelonistes recordaran durant anys.