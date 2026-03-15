Laporta s'imposa amb claredat a Font i tornarà a presidir el Barça, segons el sondeig del 3Cat

Joan Laporta continuarà sent president del Barça. Si més no, aquesta és la conclusió de l'enquesta que el 3Cat ha elaborat aquest diumenge entre els milers de socis que s'han desplaçat fins a la carpa muntada al Camp Nou per votar a les eleccions per triar qui ha de comandar l'entitat blaugrana en els propers cinc anys. Segons el sondeig a peu d'urna, Laporta aconseguiria el 66,6% dels vots, mentre que Víctor Font es quedaria amb el 30,9%. Un 2,5% dels vots haurien estat nuls o en blanc. Si es compleix el resultat de l'enquesta, el candidat a la reelecció s'hauria guanyat el dret a tenir un quart mandat com a president. Va manar del 2003 al 2010, i ho podrà fer entre el 2021 i el 2031.
En les últimes eleccions, Laporta va aconseguir 30.184 vots, un 54,28% dels vots, mentre que Font va quedar per darrere amb 16.679 sufragis, un 30% del total. El tercer en discòrdia, Toni Freixa -que en aquell moment representava l'herència de Josep Maria Bartomeu i ara s'ha acostat al candidat a la reelecció- amb prou feines va arribar als 4.769 suports, un 8,58%. Feia 25 anys que les eleccions al Barça no eren un cara a cara entre dos candidats que representessin dos projectes tan diferenciats. En aquella ocasió, Joan Gaspart, que venia de ser vicepresident de Josep Lluís Núñez, va imposar-se a Lluís Bassat. Tres anys més tard, Bassat va perdre contra Laporta contra pronòstic.
La jornada electoral ha estat marcada pels posicionaments a favor d'algunes llegendes del Barça, com Sergio Busquets, al costat del candidat a la reelecció. També Aitana Bonmatí, una de les icones de l'equip de futbol femení, s'ha acostat a les urnes al costat de Laporta. El fins ara president ha fet pinya amb els jugadors de la plantilla de futbol masculí que han pogut votar en aquests comicis, amb els quals ha format una rotllana. Aquest diumenge s'ha celebrat el primer partit amb 62.000 espectadors al Camp Nou, que encara està en obres i que trigarà temps en estar llest del tot. El retorn a l'estadi ha estat una de les qüestions que han centrat la campanya electoral entre els aspirants.
Dissabte, Lamine Yamal, principal estrella del primer equip de futbol masculí, va penjar una foto a Instagram al costat de Laporta del dia que va renovar el contracte amb el club blaugrana. A banda de personalitats en actiu i ja retirades del club, el candidat a la reelecció ha comptat amb el suport de dirigents polítics com Albert Batet, adjunt a Carles Puigdemont a la direcció de Junts, i també ha acompanyat a votar Jordi Pujol, que ha acudit al Camp Nou amb el seu fill Oriol. L'espai postconvergent és el que més s'ha implicat en aquestes eleccions, que pràcticament no han tingut cap reverberació en altres partits. La majoria de Junts s'ha inclinat per fer costat al candidat a la reelecció.