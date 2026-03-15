Els jugadors del Barça fan pinya amb Laporta en plena jornada electoral

Poques hores abans de saber qui serà el president del Barça durant els pròxims quatre anys, els jugadors del primer equip han protagonitzat un moment singular al col·legi electoral. Després de golejar el Sevilla amb un 5-2 –i un hat-trick de Raphinha–, els blaugranes han anat fins a la carpa habilitada al mateix costat del Camp Nou i han ballat amb Laporta davant de tothom mentre cantaven l'himne del club.
Dani Olmo, Pau Cubarsí o Pedri són algunes de les cares que han fet pinya amb l'expresident en plena jornada electoral. El moment, compartit a les xarxes per Jijantes, ja acumula milers de visualitzacions. "Això que estem vivint és acollonant", comentava Gerard Romero en directe.
Aquest dissabte, Lamine Yamal també va mostrar el seu suport a Laporta, publicant una foto amb l'expresident al seu compte personal d'Instagram. La imatge era del dia que va renovar el contracte amb el club fins al 2031, el passat maig. Amb el president al costat i la camiseta a les mans, el número 10 compartia la imatge sense afegir cap paraula, només dos cors de color blau i grana.
El duel entre Laporta i Font acabarà aquest diumenge al vespre, quan sabrem qui dels dos entomarà la presidència del club fins, almenys, el 2030. A les 17 hores d'aquesta tarda, la participació en les eleccions era del 33,41%, amb 38.257 vots.