Entra en vigor el nou abonament de transport únic a l'Estat: tot el que has de saber

A partir d'aquest dilluns 12 de gener ja es pot adquirir el nou abonament de transport únic a tot l'Estat. Es tracta d'un bitllet amb una quota mensual de 60 euros que inclou el servei de Rodalies, Mitjana Distància de Renfe i tots els autobusos estatals. Aquesta nova tarifa del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible busca facilitar la mobilitat als ciutadans i reduir-ne la despesa.
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va anunciar la creació d'aquest abonament el passat mes de desembre, que assegurava que "canviarà per sempre la manera com entenem i fem servir el transport públic". A més, va posar a sobre de la taula que, progressivament, s'hi vagin afegint la resta de xarxes de transport públic estatals i autonòmiques. Des del Ministeri asseguren que gràcies a aquest passi s'avança "cap a una mobilitat més pràctica, ecològica i a l'abast de tots, contribuint a un entorn més net i saludable".
Què és l'abonament únic i qui ho pot fer servir?
És senzill d'explicar: es tracta d'un únic bitllet amb el qual tots els ciutadans de l'Estat poden fer viatges il·limitats en autobusos interregionals de titularitat estatal i en els serveis de Rodalies i de Mitjana Distància de Renfe. D'aquesta manera, s'ofereix als usuaris d'aquests serveis una flexibilitat més gran i un estalvi respecte a la compra d'altres bitllets individuals. A més, les persones de menys de 26 anys poden gaudir d'un 50% de descompte; de manera que l'abonament únic per als joves només té un cost de 30 euros al mes.
On es pot comprar?
Per adquirir el teu abonament ho pots fer directament a través dels canals de venda habilitats en qualsevol dels operadors adherits al programa. És a dir, que ho podràs fer directament en les taquilles de Renfe, així com en les de les empreses dels autobusos estatals.
En cas que siguis menor de 26 anys, primer hauràs d'activar el codi de descompte que et pertoca a través d'aquest web del Ministeri. Un cop t'hagis registrat amb la teva documentació obtindràs un codi personal que et permetrà comprar el bitllet a la meitat de preu en cas que siguis jove i gratuïtament per als nens. Concretament, l'abonament jove és per als nascuts entre el 2000 i el 2011; i, l'abonament nen, entre el 2012 i el 2026.
Quina validesa té?
L'abonament únic té una durada de 30 dies. Això sí, quan el compris podràs marcar en quina data del mes posterior vols que s'activi. A partir d'aquest dia, podràs utilitzar el bitllet durant 30 dies naturals.
Es pot compartir?
No, l'abonament únic és personal i intransferible. És a dir, que només la persona que l'hagi adquirit -el titular- podrà fer-lo servir i, de fet, des del Ministeri alerten que caldrà que sempre viatgis amb el DNI o NIE a sobre.
I el metro i el bus de Barcelona?
De moment, l'abonament del Ministeri no contempla la possibilitat d'utilitzar-lo ni al metro ni al tram ni als autobusos urbans de Barcelona, però Sánchez es va mostrar obert a incorporar altres serveis en un futur: “Esperem que, progressivament, s’hi afegeixin totes les xarxes de transport públic estatals i autonòmics”.