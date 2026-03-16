Bon Preu busca 650 treballadors per als seus supermercats

El Grup Bon Preu incorporarà 650 treballadors per reforçar els seus establiments durant la campanya d’estiu, que començarà al juny i durarà fins al setembre, en els establiments ubicats a les principals destinacions turístiques: la Costa Brava, la Costa Daurada, el Ripollès, la Cerdanya i el municipi de Tremp. L'objectiu d'aquesta oferta és augmentar la plantilla, tenint en compte que l'estiu és un període d'alta afluència, per garantir una atenció òptima als clients.
El procés de selecció i contractació ja ha començat per cobrir les seccions de peixateria, carnisseria, xarcuteria, formatgeria, i fleca; i també per augmentar el personal de caixa i reposició. Els candidats que vulguin aplicar a l'oferta ho han de fer a través de l’apartat “Campanya d’estiu” de la pàgina web del supermercat i omplir les dades que demanen.
Quins horaris ofereixen?
La campanya d'estiu de Bon Preu aposta per un model que afavoreix la conciliació amb diferents torns intensius de matí i tarda o fix de nit. Les jornades també varien en funció del que millor quadri tant a la persona que s'incorpora nova a l'equip, com al supermercat on s'ofereix un lloc.
Per aquest motiu, ofereixen jornades completes de 40 hores setmanals; jornades parcials en què es poden fer des de 30 fins a 20 hores a la setmana; o treballar només durant els caps de setmana en jornades de 12 a 21 hores setmanals repartides entre divendres, dissabte i diumenge.
Necessites experiència?
Una de les característiques d'aquesta oferta de treball és que els candidats no necessiten experiència prèvia, ja que el mateix supermercat ofereix programes de formació i acompanyament des del primer dia.
A més, treballar a Bon Preu també ofereix diferents beneficis, com per exemple el 8% de descompte als establiments Bonpreu, Esclat i BonpreuEsclat supermercat en línia; el 2% de bonificació del total de cada factura a la targeta client amb BonpreuEsclat Energia; i l’App Beneficis Corporatius, amb més de 200 descomptes, serveis gratuïts i preus especials disponibles.
És una oportunitat ideal, sobretot, per als més joves que volen aprofitar l'estiu per guanyar experiència al món laboral i tenir els primers sous amb un horari que permeti compaginar amb el temps lliure.
El Grup Bon Preu compta, actualment, amb una plantilla de més d'11.000 professionals i 139 supermercats i busca ser l'empresa catalana referent en productes i serveis de consum habitual. El seu propòsit és generar riquesa per la societat, les persones i l’empresa amb criteris ètics i responsabilitat social oferint serveis bàsics i quotidians en l’alimentació.