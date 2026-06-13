Retencions a l'AP-7, la C-33 i la C-35 pel Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Catalunya

L'AP-7, la C-33 i la C-35 concentren aquest dissabte al migdia les principals retencions per la celebració del Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT). A les 12.15 hores, hi ha 7 quilòmetres de circulació lenta a l'AP-7, entre Mollet del Vallès i Montornès del Vallès; 3 quilòmetres d'aturades a la C-33, entre Parets del Vallès i Mollet del Vallès; i 2 quilòmetres de cua a la C-35, entre Granollers i Parets. De retruc, també hi ha 1,5 quilòmetres de retenció a la C-17 a Parets i 1 quilòmetre a la BV-5003 a Montmeló.\r\n\r\nD'altra banda, un accident talla dos carrils a la C-58 a Montcada i Reixac i provoca uns 3,5 quilòmetres de congestió en sentit nord/Terrassa. Aquest sinistre també genera retencions des del nus de la Trinitat i a la pota nord/B-20 i a la ronda Litoral/B-10 des de Santa Coloma de Gramenet. El carril busVAO s'ha obert a tots els vehicles, excepte camions.\r\n