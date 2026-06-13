Detenen un lladre multireincident per assaltar l'habitatge de dones grans i vulnerables a Sant Andreu

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 7 de juny un lladre multireincident per assaltar l'habitatge de dones grans i vulnerables al districte de Sant Andreu de Barcelona. L'arrestat té 29 anys i operava de matinada; l'home està acusat de dos robatoris amb força i danys en domicilis els dies 10 i 19 de maig.
Les dues víctimes eren dones d'edat avançada que vivien soles i tenien problemes de mobilitat; en ambdós casos el delinqüent va sorprendre les dones mentre dormien. El detingut accedia als habitatges enfilant-s'hi o forçant finestres.
El primer fet va tenir lloc el 10 de maig al domicili d'una dona de 84 anys. L'autor va accedir a l'habitatge mitjançant la tècnica de l'escalament i utilitzant diverses eines per forçar-ne l'entrada. Un cop a l'interior, el lladre es va comunicar amb la víctima a través del traductor del seu telèfon mòbil per demanar-li diners i joies. Finalment, l'home es va emportar 1.900 euros en efectiu i diverses joies. També va utilitzar un drap de cuina per evitar deixar empremtes.
El segon robatori es va produir el 19 de maig, també de matinada i al mateix districte, al domicili d'una dona de 72 anys. En aquesta ocasió, l'autor va accedir a l'interior del pis després d'arrencar la reixa d'una finestra. Un cop dins, va tornar a utilitzar el traductor per comunicar-se amb la víctima i demanar-li una motxilla on guardar els objectes sostrets, un total de 280 euros en efectiu i diverses joies.
Antecedents policials
Les gestions durant la investigació i el reconeixement fotogràfic per part de les víctimes van permetre identificar el presumpte autor dels fets sense cap mena de dubte i relacionar-lo amb els dos robatoris. L'investigat ja havia estat detingut anteriorment per fets similars i havia arribat a utilitzar la tècnica dels marcadors, un mètode emprat pels lladres per identificar els pisos abans de cometre un robatori. L'home, que acumula diversos antecedents policials aquest 2026 per robatoris amb força comesos a Badalona i als districtes de Sant Martí i Sants de Barcelona, va passar a disposició judicial el passat 8 de juny.