Detingut per 18 robatoris amb força a vehicles en un aparcament privat de l’Eixample

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 13 de maig un home com a presumpte autor de 18 robatoris amb força i un delicte de furt a vehicles estacionats en un pàrquing privat del districte de l'Eixample de Barcelona. L'arrestat, de 23 anys, accedia a l'aparcament i trencava els vidres dels cotxes amb l'ajuda d'un extintor per sostreure roba, sabates, eines, claus de domicilis, motxilles i altres efectes personals.
La investigació policial es va iniciar al febrer després que es detectés un augment de robatoris amb un mateix patró d'actuació en un pàrquing privat de l'Eixample. Les imatges de videovigilància van permetre identificar el presumpte autor, que actuava de manera reiterada en horari nocturn i amb una notable absència de precaució.
Aquest modus operandi provocava una elevada afectació material, no només pel valor dels objectes sostrets, sinó també pels importants danys ocasionats als vehicles a causa de l'ús contundent dels extintors per trencar les llunetes. En total, es calcula que l'home hauria saquejat més de 18 vehicles.
De fet, el detingut acumula 33 antecedents policials, la majoria relacionats amb delictes contra el patrimoni i especialment amb robatoris amb força a l'interior de vehicles. En menys d'un any, ha estat detingut fins a 33 ocasions. A més, també li consten 10 antecedents per part de la Policia Nacional.
Els investigadors també han constatat que, després de quedar en llibertat —incloent-hi episodis recents d'excarceració després de breus ingressos a la presó—, reprenia l'activitat delictiva de manera immediata. El detingut va passar el 15 de maig a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia.