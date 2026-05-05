Presó sense fiança pel detingut per l'assassinat a Esplugues

La plaça 3 de la secció d'instrucció del tribunal d'instància d’Esplugues de Llobregat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a l’home detingut per la mort violenta d’una dona al municipi el passat dissabte. Una mesura que s’ha pres després que aquest dimarts hagi passat a disposició judicial i, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l’acusat només ha contestat a preguntes del seu advocat.
La causa està oberta pels delictes d’assassinat, homicidi en temptativa, lesions, amenaces greus i danys. L’investigat va ser detingut pels Mossos aquest dissabte, després que el 112 rebés una trucada cap a les 11 hores en què s’informava que un home havia ferit una dona al carrer Joan Miró del municipi i havia fugit del lloc.
L'home va ferir la dona en ple carrer i havia fugit del lloc dels fets, al qual es van desplaçar dotacions de Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no van poder salvar-li la vida a la víctima. La dona hauria estat apunyalada en diverses ocasions i presentava ferides per arma blanca en el coll, el tòrax i l'abdomen.
L'Ajuntament d'Esplugues va condemnar i lamentar "profundament" els fets a través d'un comunicat. A banda de traslladar el condol a la família, el consistori ha assegurat que manté la coordinació amb el cos policial i ha ofert la seva col·laboració institucional per "contribuir a l'esclariment dels fets".
Desvinculació de l'assassinat amb el gihadisme
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha rebaixat les teories que circulen arran de l'assassinat d'Esplugues i ha assegurat que "no es pot concloure de cap de les maneres" que el crim de dissabte estigui vinculat al gihadisme. "A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el gihadisme", ha subratllat en declaracions a Catalunya Ràdio, en les quals també ha criticat aquelles persones "que alimenten els discursos d'odi" i que intenten "introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania".
Per la seva banda, en declaracions a RAC1, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, també ha assegurat que tampoc tenen cap confirmació que darrere dels fets hi hagi una vinculació gihadista, ni per part de la policia ni dels veïns que haurien presenciat els fets. Sanz ha explicat que l'agressor no és d'Esplugues i ha relatat que la policia els ha traslladat que el fet "sorprèn sobretot pel lloc i per les formes": "Sobta molt la presència d'aquesta persona en aquell indret i en aquell moment", ha asseverat el batlle.