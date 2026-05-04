Interior diu que «no es pot concloure» que l'assassinat d'Esplugues estigui vinculat al gihadisme

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha rebaixat les teories que circulen arran de l'assassinat d'Esplugues i ha assegurat que "no es pot concloure de cap de les maneres" que el crim de dissabte estigui vinculat al gihadisme. "A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb el gihadisme", ha subratllat en declaracions a Catalunya Ràdio, en les quals també ha criticat aquelles persones "que alimenten els discursos d'odi" i que intenten "introduir imaginaris de por en el conjunt de la ciutadania".
La titular de la cartera d'Interior ha condemnat els dos homicidis d'aquest cap de setmana, un dels quals es va produir al barri del Raval de Barcelona, i ha mostrat preocupació per aquesta mena d'incidents, reconeixent que quan passen fets com aquests "és difícil defensar les dades públicament". La consellera Parlon també ha demanat ser "respectuosos" amb el secret de sumari que hi ha en aquest cas, i ha insistit que "fer determinades associacions públiques amb el gihadisme per fomentar discursos d’odi no és adequat": "Probablement estem parlant de problemàtiques diferents. És fàcil fer associacions d’aquest tipus, generar por i fomentar l’odi, però no ens trobaran aquí", ha etzibat la responsable de la conselleria.
En resposta als homicidis i incidents d'aquest cap de setmana, Parlon ha apostat per ampliar la presència policial, mantenir la lluita contra la multireincidència i combatre amb tota la força el negoci de la droga. "Estem reforçant els nostres equips d’investigació i és important ampliar la plantilla [policial] i especialitzar-la", ha assegurat la consellera, que també ha defensat endurir les penes per possessió d’armes de foc que acostumen a utilitzar els grups vinculats al tràfic de drogues.
Esplugues es defensa
Per la seva banda, en declaracions a RAC1, l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, també ha assegurat que tampoc tenen cap confirmació que darrere dels fets hi hagi una vinculació gihadista, ni per part de la policia ni dels veïns que haurien presenciat els fets. Sanz ha explicat que l'agressor no és d'Esplugues i ha relatat que la policia els ha traslladat que el fet "sorprèn sobretot pel lloc i per les formes": "Sobta molt la presència d'aquesta persona en aquell indret i en aquell moment", ha asseverat el batlle.
En aquesta línia, l'alcalde del municipi també ha defensat que Esplugues és una ciutat tranquil·la que no està acostumada a fets com aquests i ha dit que estan consternats pel que ha succeït a una veïna de la ciutat. Sanz ha reconegut que hi va haver una denúncia per un robatori a la zona, però "amb anterioritat", i ha dit també que al voltant de l'Hospital Sant Joan de Déu s'ha pogut produir algun fet "bastant puntual". Tot i així, ha negat que hi hagi hagut un increment substancial de la delinqüència ni de situacions problemàtiques. És a dir, l'alcalde defensa que l'homicidi d'aquest cap de setmana és un fet aïllat.