Detenen un menor per matar un home al Raval

Els Mossos d’Esquadra han detingut aquesta nit un menor per la mort amb arma blanca d’un home al barri del Raval de Barcelona, al districte de Ciutat Vella. Cinc abans de la mitjanit, es va rebre un avís per un incident al carrer de la Cera, on una persona va resultar ferida greu per arma blanca. Dotacions dels Mossos d’Esquadra, la Guàrdia Urbana, els Bombers i el Sistema d’emergències Mèdiques s’hi van desplaçar al lloc dels fets.
La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari, on posteriorment va perdre la vida. L’autor dels fets va ser localitzat per la Guàrdia urbana poc després i va ser detingut. La Divisió d’Investigació Criminal de la policia catalana s’ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret d'actuació, motiu pel qual no han transcendit més detalls sobre els fets.
Un detingut a Esplugues de Llobregat
Els Mossos d'Esquadra van detenir un home com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona el matí d'aquest dissabte a Esplugues de Llobregat, concretament al carrer Joan Miró, segons ha informat el cos en un comunicat.
El 112 va rebre l'avís prop de les 11.00 hores en el qual s'advertia que un home havia ferit a una dona en ple carrer i havia fugit del lloc dels fets, al qual s'han desplaçat dotacions de Mossos i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no han pogut salvar-li la vida a la víctima. Segons va avançar El País, la dona hauria estat apunyalada i presentava ferides per arma blanca en el coll, el tòrax i l'abdomen.
El presumpte autor ha estat posteriorment localitzat i detingut, mentre que la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que es troba sota secret de les actuacions.