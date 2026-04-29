Com és el micromecenatge contra l'ampliació del Macba, la nova acció engegada per veïns del Raval?

La
Xarxa Veïnal del Raval ha iniciat una campanya de micromecenatge per continuar amb el procediment judicial contra l’ampliació del Macba a la plaça dels Àngels. Aquesta iniciativa sorgeix en un moment marcat per les dificultats econòmiques derivades d’un procés judicial que continua després que la xarxa de veïns presentés un recurs de cassació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el passat octubre, després d'un revés que consideren "anòmal".
La idea és qui vulgui col·laborar amb la causa -que intenta evitar l'ocupació de més espai públic- s'impliqui econòmicament amb l'aportació que consideri. Amb una crida
a la plataforma Goteo , els veïns ja han aconseguit 500 euros inicials del mínim de 6.000 euros que demanen per poder mantenir la batalla oberta als jutjats. Idealment, però, l'objectiu seria el doble: arribar fins als 12.000 euros, sempre vinculats a l'intent de frenar els plans de l'Ajuntament de Barcelona i el museu privat. Per aconseguir-ho, els veïns ofereixen alguns incentius, segons la inversió que facin els col·laboradors amb el projecte, com postals, llibres o samarretes. Un procediment judicial llarg
Aquest procés d'estira-i-arronsa es va formalitzar el 2022, quan els veïns organitzats van interposar un
recurs contenciós administratiu davant el TSJC per impugnar la Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) de Barcelona, que requalificava fins a 950 metres quadrats de zona verda a la plaça dels Àngels per possibilitar l’ampliació del Macba. La sentència, dictada l’estiu del 2025, va ser desfavorable als seus interessos i es va condemnar a la Xarxa Veïnal del Raval al pagament de 3.000 euros de costos processals.
Ivo Recoder, advocat del projecte veïnal, assegura que el posicionament de l'alt tribunal català és una “anomalia judicial sense precedents”, i detalla que s'ha presentat un recurs de cassació contra la sentència al mateix TSJC. En aquest procediment, tenen el suport d'un vot particular d’una magistrada que identifica “ contradiccions importants" en la documentació aportada per l’Ajuntament de Barcelona. Què suposa l’ampliació del Macba?
La plaça dels Àngels fa mesos que està en obres arran de les modificacions derivades de l’ampliació del Macba. Aquest procés, que es va iniciar el
febrer del 2025 i està previst que finalitzi a principis de 2027, suposa la cessió de prop de 1.000 metres quadrats per a la construcció d’un nou edifici de tres plantes del Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Des de la Xarxa Veïnal destaquen que, abans que es comencés l’ampliació, s’havia impulsat, “amb un gran suport ciutadà”, una proposta per transformar aquest àmbit en una plaça més verda i accessible, però que finalment fou descartada.
Obres a la plaça dels Àngels / Hugo Fernández
El risc que el model s'estengui
Segons explica Recoder, a la
resolució judicial s’incorpora un vot particular discrepant que assenyala que a la documentació aportada per l’Ajuntament “s’utilitzen plànols anteriors a l’any 2007”. Un fet que, segons afirmen des de la Xarxa Veïnal del Raval, suposa que aquesta documentació “no reflecteixi la normativa urbanística vigent aplicable a l’espai objecte de litigi”.
Malgrat la sentència, l'entitat ravalenca va decidir mantenir el pols judicial. Una acció que, segons diuen, implica despeses elevades, que se sumen a les
costes processals que la judicatura va imposar-los en el moment de rebutjar les seves pretensions. En aquest context, el col·lectiu veïnal ha anunciat que inicien la campanya de micromecenatge.
Des de la Xarxa Veïnal del Raval denuncien que l'ampliació del Macba suposa la
pèrdua d'un dels pocs espais oberts del Raval i que resulta transcendental "per la importància que aquest cas pot establir per al futur de Barcelona". Segons diuen, aquest cas pot servir de precedent perquè es produeixin decisions similars en altres barris. En aquest sentit, afirmen que l'alternativa a l'ampliació hauria de passar per un projecte adaptat a una ciutat marcada per l'emergència climàtica i la manca creixent d'espais públics de qualitat.
La transformació en marxa
Des de l'Ajuntament de Barcelona ja fa temps que es manté el rumb de transformació, al marge de les crítiques veïnals. El govern municipal defensa que el futur de
la zona inclourà més espai verd i zones d'estada a la plaça dels Àngels, així com l'arraconament dels skaters, així com el guany de 2.500 metres quadrats més per a l'equipament cultural. Igualment, reivindiquen que el pla inclou l'arribada d'una nova terrassa que qualsevol ciutadà podrà visitar. Serà un espai enjardinat d' uns 350 metres quadrats, que es presenta com un "mirador" i ocuparà el sostre del nou espai del Macba: l'antic Convent dels Àngels.