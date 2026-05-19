L'excap del CNI a Girona, sobre el 17-A: «La pregunta no era si hi hauria un atemptat, sinó quan i on»

L’exresponsable del desplegament del CNI a Girona l’any 2017 ha assegurat aquest dimarts a la Comissió d’Investigació del 17-A al Congrés que no va tenir cap contacte amb l'imam Abdelbaky Es Satty, líder de la cèl·lula terrorista que va atemptar a Barcelona i Cambrils. Durant la seva compareixença, ha defensat que el CNI es regeix per un "principi de compartimentació" i que aquest és el motiu pel qual no va saber res dels contactes que el Centre Nacional d'Intel·ligència va mantenir amb l'imam durant el seu pas anterior per la presó de Castelló.
També ha dit que la cèl·lula operava d'una forma "molt clandestina", que "ningú va sospitar res" i que la relació amb els Mossos d'Esquadra era "estreta" malgrat la tensió política del procés. L'agent del CNI ha explicat que el clima en la lluita terrorista durant l'agost de 2017 era de "màxima tensió" i que "la pregunta no era si hi hauria un atemptat, sinó com quan i on seria" pel nivell d'objectius que hi havia oberts. De fet, ha declarat que la seva funció era "coordinar les unitats d'intel·ligència en la recerca i detenció d'amenaces" en un moment en què la intensitat jihadista era molt alta.
"El risc zero no existeix"
Preguntat sobre què va poder fallar per no detectar els atemptats, el compareixent ha emmarcat la situació en el context de "gran amenaça gihadista" que vivia Espanya i Europa el 2017. "Era un moment frenètic i hi havia moltíssimes investigacions obertes", ha explicat, afegint que les forces de seguretat centraven els seus esforços en els punts forts. "Lamentablement, el risc zero no existeix i la seguretat total és impossible aconseguir-la", ha afirmat.
Preguntat per si coneixia Es Satty prèviament als atemptats, l'agent ho ha negat i ha expressat que va sentir una "absoluta consternació" en conèixer la implicació d'aquest en el crim, ja que Ripoll formava part de la seva zona d'interès. Així, ha dit que no se li va traslladar cap informació rellevant abans dels atemptats que ordenessin investigar a Girona.
Finalment, l'agent ha admès que després dels atemptats el CNI va revisar i adaptar els seus procediments interns per millorar la prevenció i la detecció d'amenaces. "Després d'un atemptat d'aquestes característiques, el centre ajusta els procediments i analitza l'amenaça per intentar ser més eficaços", ha explicat. L'agent s'ha acollit a la llei reguladora del CNI i ha decidit no desvelar ni la seva identitat ni la seva trajectòria professional.