Educació amplia les plantilles de les escoles en plena pugna amb els sindicats

El Govern aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles, tal com detalla l'Agència Catalana de Notícies. En concret, el proper curs 2026-27 s'incorporaran 1.787 nous docents, personal d'atenció educativa (PAE) i personal d'administració i serveis (PAS). La inversió, de 93,5 milions d'euros, té com a objectiu abaixar les ràtios als centres públics, impulsar l'escola inclusiva i millorar l'FP. A més, vol contribuir a desburocratitzar els centres educatius. Es tracta d'un dels aspectes segellats en el pacte amb CCOO i UGT, però també és un dels punts en què els sindicats de la vaga educativa i Educació estan dedicant més esforços de negociació.
Aquesta setmana Educació aprovarà la creació de gairebé 1.800 noves places per a les escoles del país. Els sindicats, però, consideren que aquesta xifra encara és molt insuficient, i reclamen la incorporació de més de 6.000 professionals. Tot i que la conselleria ja ha posat sobre la taula la possibilitat d'ampliar encara més les dotacions -en la darrera oferta ja parlava de 2.300 noves places-, de moment només n'incorporarà uns 1.800. Les noves dotacions són, majoritàriament, per a personal docent, amb 1.068 places. D'aquests, 400 són per a l'escola inclusiva. De les incorporacions més enllà dels mestres, 272 són per a PAS i 447, per a PAE.
La inversió de 93,5 milions d'euros es distribueix en 65,6 milions per a personal docent, i 27,9 per a dotacions de PAE i PAS. Els imports corresponents als mestres aniran a dotar amb 400 noves places als docents de l'escola inclusiva, i amb 280 per a docents que contribueixin al creixement vegetatiu de l'FP. Un total de 124 professors aniran destinats a la nova oferta de formació professional, i la mateixa quantitat a l'assignatura de matemàtiques. Els nous grups de batxillerat comptaran amb 38 docents més, mentre que hi haurà 17 prospectors i cinc inspectors més.
La lletra petita de les noves places del PAS
Pel que fa a les 272 noves places del personal PAS, s'incorporaran 196 nous subalterns i administratius, 64 tècnics d'educació infantil i 12 d'integració. Al seu torn, els 447 que s'incorporaran al personal d'atenció educativa (PAE) aniran a parar a reforçar els integradors socials (123 noves dotacions), els educadors d'educació especial (118) i la mateixa figura en centres d'educació especial (80). També se sumaran 69 educadors socials, 40 logopedes i 17 treballadors socials.
La consellera Niubó assegura que amb aquesta mesura busca "reforçar la qualitat de l'atenció educativa durant el proper curs". A més, ha dit que volen "acompanyar millor l'alumnat davant la situació de creixent complexitat i diversitat a les aules". La titular de la cartera destaca també que les més de mil incorporacions contribuiran a una reducció progressiva de les ràtios i a una "simplificació de tràmits" administratius.