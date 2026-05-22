Niubó avisa que la contraproposta dels sindicats està «fora de l'abast» del Govern

La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat aquest divendres al matí que la contraproposta dels sindicats de la vaga educativa d'implementar un complement salarial universal de 500 euros mensuals el 2029 encara s'està "comptabilitzant", però ja avança que la xifra està "fora de l'abast" de les possibilitats del Govern. La consellera ha evitat xifrar un topall per "respecte a les negociacions" i admet "l'esforç" de totes les parts per apropar posicions, però insisteix que la voluntat de resoldre el conflicte ha de passar pel camí traçat amb CCOO i UGT a través del polèmic acord. Segons la titular de la cartera d'ensenyament, això revertiria també en la millora global del sistema perquè permetria "retenir talent".
En plenes negociacions amb els sindicats en vaga, Niubó ha admès que el professorat ve "d'anys de dèficits importants" i assegura que l'objectiu del Departament és revertir la situació, així com assentar les bases de la millora educativa. En aquest sentit, la consellera defensa que el Govern ja ha presentat "propostes ambicioses", tant en la millora de les condicions laborals com en l'atenció a la complexitat i veu inabastables les contrapropostes "maximalistes" dels sindicats convocants de la vaga.
En la reunió entre sindicats i conselleria d'aquest divendres, que ha arrencat pels volts de les 12 del migdia, des d'Educació han volgut posar el focus en els aspectes retributius de la crisi educativa, un dels grans esculls de les negociacions: "Avui és un dia en què hem de seri capaços de poder avançar", ha asseverat Niubó. En la trobada hi són els diferents sindicats de la mesa sectorial, excepte Professors de Secundària, que manté la seva negativa a participar de les trobades perquè considera que el marc negociador instaurat per la conselleria no respon a les seves reivindicacions. Tot i així, les propostes que es debaten estan consensuades pel conjunt dels sindicats de la vaga.
Educació posa una nova proposta sobre la taula
Aquest mateix divendres, durant la reunió amb els sindicats, Educació ha posat sobre la taula una nova proposta, aquesta vegada relacionada amb el "reconeixement de la tasca docent" -vinculat també amb l'aspecte salarial: "És important perquè ajuda a crear millors entorns de treball als centres educatius i a garantir que el personal escolar tingui un impacte positiu en l’aprenentatge i el benestar de l’alumnat", defensen des de la conselleria en el document de treball. Per fer-ho, des d'Educació remarquen que les seves propostes "volen establir incentius a l'aprenentatge i millora professional", la qual cosa permeti fer "més atractiva" la carrera docent.
En concret, plantegen un increment del 50% als complements de tutoria d'educació especial, infantil, primària i secundària obligatòria. També el de coordinador digital. En aquesta línia, Educació també proposa crear tres nous complements: cotutories -el qual depèn d'un decret que s'està desplegant-, complement per a tots els docents de centres de màxima complexitat i complement de treball de recerca. Segons els seus càlculs, la creació de tots aquests complements -més l'increment retributiu dels ja existents- repercutiria en 104.591 docents del conjunt del sistema educatiu.
Per altra banda, des de la conselleria també proposen "desplegar un calendari de convocatòries del cos de catedràtics per reactivar una via de promoció professional aturada des de 2010". En concret, segons la seva oferta, es preveuen un total de 1.000 places, les quals es distribuiran en 4 promocions de 250 places, entre 2027 i 2030. També plantegen crear 2.301 noves dotacions per enfortir el sistema, la meitat de les quals anirien destinades a l'escola inclusiva. Aquesta xifra, però, encara s'allunya de la demanda dels sindicats, que consideren que calen més de 6.000 noves dotacions.