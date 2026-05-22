Mor la «mare» dels caganers, Anna Maria Pla Massot, als 79 anys

Anna Maria Pla Massot, artista de ceràmica, mare i peça clau en el naixement i èxit dels caganers de l'empresa catalana, ha mort aquest divendres als 79 anys, així ho ha confirmat Caganer.cat -empresa de la qual va ser fundadora- a un comunicat. Nascuda en Barcelona el 194 i amb una gran estima pel mar i els paisatges marins, Pla Massot va ser un exemple d’esforç i resiliència. La ceramista sempre se la va jugar pel seu art i, després d’haver muntat una escola bressol, va decidir fer un canvi de rumb a la vida i apostar per la seva passió.
Així, Pla Massot es va formar com a artista a l’Escola Massana de Barcelona, ciutat on va començar la seva carrera de ceramista. Primer a casa, en un pis petit i amb un forn senzill, envoltada de la seva família. Després, en un taller al barri de Sant Andreu, on va començar a confeccionar les peces que la portarien a exposar a Barcelona, Mataró, Olot, Roses, Vic, Girona o Madrid, entre d'altres. En aquest taller, la creadora hi oferia també cursos de ceràmica per a escoles amb l'objectiu de transmetre la seva estima per aquest art a l'alumnat assistent.
Però no tot va ser fàcil. Arran d'una crisi l’any 1992, Pla Massot es va haver de reinventar i va fixar l'atenció en una altra de les seves passions: la tradició catalana de les figures del pessebre. El 1999, amb la implicació dels seus dos fills i del seu marit, va néixer el web Caganer.com. La pàgina va ser una de les primeres plataformes que van permetre comprar i pagar en línia, fet que va convertir en un èxit mundial la figura emblemàtica del caganer.
"Pal de paller de la família"
Sergi Alós, copropietari de Caganer.com i fill de la ceramista, ha explicat que la seva mare “va lluitar per la figura del caganer, se l’estimava molt”. Alós ha afegit, a més, que "era una dona que, quan queia, es tornava a aixecar" i ha destacat que va tenir el "valor de lluitar cada matí per la seva obra". Per la seva banda, Marc Alòs, l'altre fill i copropietari de Caganer.com, ha subratllat que han tingut "molta sort d’haver pogut conviure tots aquests anys amb la mare" i ha emfatitzat que l'artista li va transmetre l'estima per ceràmica i la importància de ser sempre positiu".
Finalment, Josep Maria Alós, marit d'Anna Maria Pla Massot, ha recordat que “ella sempre ha sigut el pal de paller de la família" i ha reblat que era qui "tenia les idees per avançar". Alós també posat en valor que l'artista i empresària era "qui feia de comercial i trucava als diaris" i ha insistit que "estava atenta a tot" i la família anava "a darrere del que ella deia".