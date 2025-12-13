Quins són els caganers més venuts enguany?

Parlem del caganer. Una figura que, des de la penombra del pessebre i a dalt d'un turonet, aconsegueix captar l'atenció de tothom. Típic a totes les llars d'arreu els països catalans, és un mestre en crear interrogants a qualsevol foraster que no estigui al cas d'aquesta tradició. Tothom té un caganer a casa, però tots tenen el mateix?
A la Fira de Santa Llúcia de Barcelona ens adonem que no. A l'avinguda de la Catedral, entre les més de 100 paradetes que conformen la fira, en trobem tres dedicades a vendre exclusivament aquestes figures artesanals de personatges transformats en caganers. N'hi ha de tota mena, i la gent els col·lecciona: des del president de la Generalitat, fins a jugadors de futbol. Però aquest any, un ha estat, de sorpresa, el protagonista.
El caganer de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, és el que més s'ha venut aquest any, sent la nova incorporació del catàleg de la botiga Caganer. Li segueix les passes el de Donald Trump, que també triomfa entre el públic. Potser alguns pensen que és una broma de mal gust... I altres que és una manera simpàtica i original de fer una performance del pessebre. Però el que sí que podem dir és que, si el caganer creava curiositat als forasters, amb aquests ninots fets a mà augmenta encara més l'interès per la nostra història.