Pla «renove» del Govern a les instal·lacions esportives catalanes

Més de 800 ajuntaments rebran finançament del Govern per modernitzar les instal·lacions esportives, dins del pla de xoc impulsat per al període 2025-2029 i que està dotat amb 120 milions d’euros. El Departament d’Esports ha publicat aquest dijous la resolució definitiva de la concessió de les subvencions. Durant el 2025, es pagaran els primers vuit milions del total previst.
Els municipis rebran una bestreta del 25% de la subvenció coincidint amb la publicació de la resolució. La resta s’abonarà del 2026 al 2029 repartits en 28 milions d’euros cada any. Rebran aquests ajuts el 93% dels municipis que disposen instal·lacions esportives a Catalunya, en concret 813 ajuntaments i 10 entitats municipals descentralitzades. La convocatòria de subvencions del pla de xoc tenia com a objectiu finançar les actuacions urgents per garantir la qualitat, la seguretat i l’accessibilitat dels equipaments esportius públics.
“Venim de molts anys de desinversió, amb la majoria d’instal·lacions esportives construïdes entre els anys vuitanta i 2000, moltes de les quals estan envellides i presenten deficiències importants pel que fa a adaptació a la normativa, eficiència energètica i digitalització per respondre als nous reptes socials, ambientals i tecnològics”, ha subratllat el conseller d’Esports, Berni Álvarez, en declaracions citades en un comunicat.
Els beneficiaris d’aquests ajuts són tots els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de més de 500 habitants, que podien presentar fins a un total de tres projectes per a instal·lacions municipals. Les tres actuacions més demanades per part dels ens locals han estat per dur a terme canvis en els paviments de pistes i camps de futbol, reformes en complexos i pavellons poliesportius i millora de les piscines cobertes i descobertes.
L’import màxim de la subvenció per al conjunt de projectes va de l’import màxim de 20.375 euros per a municipis de fins a 500 habitants fins al topall d’1,25 milions d’euros que poden rebre els municipis a partir de 50.001 habitants.