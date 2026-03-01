Almenys un ferit greu en un incendi en un bloc de pisos de Viladecans

Almenys una persona ha resultat ferida de gravetat en un incendi aquest dissabte a la tarda en un bloc de pisos de Viladecans (Baix Llobregat). Segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atès els afectats, han traslladat aquest ferit a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i estan valoran l'estat de dues persones més.\r\n\r\nEls Bombers de la Generalitat han rebut l'avís del foc a les 17.48 hores i han activat deu dotacions. L'incendi, que ja està controlat, ha afectat una tercera planta de l'edifici, situat al carrer Dos de Maig, s'ha propagat pel pati interior de l'immoble i ha deixat l'escala plena de fum. Els veïns de la planta afectada s'han confinat a l'interior dels domicilis. Un cop controlat el foc, els Bombers estan ventilant i revisant la resta de pisos. El SEM ha mobilitzat set ambulàncies i un equip conjunt amb els Bombers.\r\n