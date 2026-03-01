Barcelona estrena unes lletres per fer-se fotos amb les millors vistes de la ciutat

El Parc d'atraccions Tibidabo ha arrencat aquest dissabte una nova temporada amb motiu del seu 125è aniversari i ha estrenat les lletres "Barcelona" al mirador, obra de l'estudi MIAS Arquitectes. La peça vol fer més memorables les vistes de la ciutat i està formada per nou lletres construïdes en acer i amb il·luminació pròpia, i incorpora elements que funcionen com a bancs per afavorir la interacció dels visitants.
Un any més, aquest espai emblemàtic i únic a la ciutat de Barcelona reafirma el seu propòsit d'oferir una experiència de lleure completa i accessible. La nova temporada ha començat aquest dissabte amb un acte inaugural que ha comptat amb la participació de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i de la primera tinenta d'alcaldia i presidenta de BSM, Laia Bonet.
Durant l'acte, s’ha estrenat Colors, la pel·lícula de les Mascotes, la nova pel·lícula en 4D que es projectarà al Dididado, el cinema del Tibidabo. El film, de 12 minuts i apte per a tots els públics, explica les aventures de les Mascotes del parc –el Ti, la Bi, la Da i el Bo– en la seva missió per recuperar els colors de Barcelona. Produïda per Grup Transversal i Tigrelab, Colors, la pel·lícula de les Mascotes es podrà veure tots els dies d'obertura del parc.
L'acte central de commemoració dels 125 anys del Tibidabo tindrà lloc el 4 d'octubre, el mateix mes que el parc fa anys. La jornada començarà amb una caminada popular que anirà dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça del Doctor Andreu, on els participants podran agafar la Cuca de Llum per arribar fins al parc i gaudir plegats d'una jornada festiva amb activitats i propostes especials.