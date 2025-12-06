Fira de Santa Llúcia a Barcelona 2025: horaris i com arribar-hi

Mirar una pel·lícula amb la manta fins al coll, cantar nadales amb la família o menjar xocolata calenta casolana. Més enllà dels plans que podem fer calentets des del sofà de casa, aquesta època també es caracteritza per les fires i els mercats de Nadal, on podem. A Barcelona, la Fira de Santa Llúcia va obrir les seves portes el passat divendres, 28 de novembre, i es podrà visitar fins al 23 de desembre.
Ubicada davant de la catedral de Barcelona, és considerada la fira més antiga del món que gira entorn dels pessebres i les tradicions nadalenques. Tot just fa uns dies, des de Nació vam entrevistar una família de firaires de tres generacions. A la fira hi trobareu més de 160 parades.
Horari
La Fira de Santa Llúcia està oberta tots els dies de la setmana des de les 10 h del matí fins a les 21 h de la nit, inclosos els dies del cap de setmana. L'últim dia que es podrà anar a passejar per les parades serà el dia abans de la nit de Nadal, és a dir, el 23 de desembre.
Com arribar-hi
Veureu la fira tot just davant de la catedral de Barcelona, al bell mig del barri Gòtic, en aquesta ubicació. Les parades més pròximes de metro són Jaume I (L4) i Liceu (L3). Pel que fa a les línies de bus que passen a prop de la fira, aquestes són la 47, la 120, l'N8, l'N28, la V15 i la V17.
A la fira hi podreu trobar parades amb elements típics del pessebre, com ara coves, figures, llums de Nadal, veles i decoració. També hi ha arbres naturals i artificials, o tions de diferents mides. D'altra banda, també s'hi venen productes artesans i complements, com ara roba i joieria, o objectes de decoració i regals.