Els Comuns repliquen el discurs d'Illa: «Polítiques concretes i nou finançament, no només bones paraules»

La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha reaccionat a través d’una piulada a X al discurs del president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciat per Sant Esteve. Albiach ha demanat a Illa que en 2026 “actuï amb decisió per millorar la vida de la gent”. “Calen polítiques concretes i un nou finançament singular, no només bones paraules”, ha retret la líder dels Comuns. De la mateixa manera, Albiach replica que “l’habitatge, desorbitat, trens amb retards i llistes d'espera eternes” són “els problemes avui a Catalunya”.
Junts assenyala l'habitatge, Rodalies i el català
Per altra banda, la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, també ha discrepat del discurs i ha afirmat que, a diferència del que ha dit el cap de l'executiu català, Catalunya "no va bé". Sales ha retret a Illa que "la propaganda del seu Govern va per una banda i la realitat del país, per una altra" i ha subratllat que "molts catalans no arriben a final de mes, l'habitatge és inassumible, Rodalies no funciona, els serveis públics estan tensats i el català retrocedeix de manera molt preocupant". La juntaire ha retret al president que no hagi fet "esment" d'aquests problemes i d'haver "oblidat" que "encara tenim exiliats i represaliats".
A parer de la presidenta dels juntaires a la cambra legislativa catalana, la situació del país es deu "en gran part" a un Govern "que no funciona" i que està "sotmès a les ordres del PSOE". També ha opinat que l'executiu català està condicionat pels "extrems" de Comuns i PP i VOX. Per la banda dels Comuns, perquè li "marquen les polítiques sectorials del país", i per la de dreta i extrema dreta, pel discurs d'aquestes formacions "en contra dels interessos dels catalans". Finalment, Sales ha considerat que el discurs d'Illa ha estat "gris, sense lideratge i sense ambició" com "l'acció del seu Govern".