Fins quan durarà el temporal de pluges?: la llevantada es reactiva per la Costa Central

La llevantada s'ha reactivat aquest dissabte al migdia amb l'entrada d'una franja de precipitacions fortes per la Costa i Prelitoral Central, que ha deixat registres d'entre 20 i 40 litres (destacant els 35,6 litres de Cabrils o els 32 litres del Masnou). Les pluges de l'episodi ja superen els 200 litres en punts d'Osona i freguen els 150 litres en diverses localitats del Ripollès, la Garrotxa i la part alta del Montseny. Sobresurten els 223,2 litres de Ciuret, els 178,8 litres de Cantonigròs, els 155,5 litres del Puig Sesolles, els 147,7 litres de Viladrau o els 146,2 litres de Molló, segons el Meteocat.
El temporal continua durant tota la jornada
Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió que les precipitacions associades a la llevantada continuïn en les pròximes hores i durant tota la jornada de dissabte. L'episodi pot deixar registres que podran fregar els 300 litres a les comarques del nord-est, especialment a la Selva, Osona, Garrotxa i Ripollès. A les zones de muntanya de les Terres de l'Ebre, l'acumulació en 24 hores pot arribar als 100 litres per metre quadrat.
Pel que fa a l'estat de la mar, es manté la previsió d'onades superiors als 4 metres (mar brava) a tot el litoral, amb especial rellevància a l'Alt Empordà i al Baix Empordà. Durant el fenomen, la direcció predominant de l'onatge serà de component est, amb presència de mar de fons notable.
Per a aquest dissabte Meteocat ha emès avís de perill alt per pluges, amb acumulacions màximes superiors a 100 mm, a Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre, Priorat, Baix Camp, Conca de Barberà, Alt Camp, Tarragonès, Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Gironès, Baix Empordà, Alt Empordà, Pla d'Estany i Garrotxa.
De cara a diumenge, en el terç sud la precipitació persistirà amb acumulacions d'entre 20 i 40 mm, però ja no hi haurà avisos de perill pel temporal. I per a dilluns preveu precipitació dispersa en l'extrem sud.
Moderació dels cabals del Fluvià, la Tordera i l'Onyar
Les precipitacions han estat més moderades en les darreres hores al nord-est de Catalunya (47,5 litres a Molló i 37 litres a Olot) i això ha permès que els rius Fluvià, Tordera i Onyar hagin moderat el seu cabal. Per exemple, el Fluvià baixa aquest dissabte a la tarda a 119 m³/s a Esponellà, quan en les darreres hores havia arribat als 195 m³/s i a superar el llindar d'alerta.
Pel que fa a la Tordera, el seu cabal a Fogars de la Selva s'ha reduït fins als 83,1 m³/s, quan ahir a la nit va arribar a un pic de 193 m³/s i a sobrepassar el llindar de perill. I, finalment, el riu Ges a Torelló (Osona) ha minvat el seu cabal dels 75 m³/s als 58,6 m³/s, segons les dades oficials de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Nevada intensa al Pirineu Oriental i risc fort d'allaus
La nevada es manté intensa al Pirineu Oriental, especialment al Ripollès però també a la Cerdanya i el Berguedà, amb gruixos de neu nova de més de 50 centímetres a cotes altes -més de 2.000 metres- i de 20 centímetres a partir dels 1.400 metres. El risc d'allaus és fort (nivell 4 sobre 5) al Ter-Freser, Vessant Nord del Cadí-Moixeró, Prepirineu i meitat oriental del Perafita-Puigpedrós, segons les previsions de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Les estacions d'esquí de Núria i Vallter estaran tancades per aquest perill marcat d'allaus, ja que s'hi ha acumulat gruixos de neu d'entre 50 i 75 centímetres.
Trucades a emergències i incidents
El telèfon d'emergències 112 ha rebut 737 trucades relacionades amb la llevantada fins a les 15 hores, principalment provinents del Barcelonès (157), el Maresme (72) i el Gironès (71). Barcelona (89), Sant Julià de Ramis (34), Santa Maria de Palautordera (25) i l'Hospitalet de Llobregat (24) han estat les quatre poblacions amb més trucades al 112, que rebre el pic d'atencions telefòniques ahir divendres al migdia i aquest dissabte al migdia.
Els Bombers han rebut 69 avisos entre les 10.00 i les 14.00 hores pel temporal, bàsicament a l'àrea metropolitana (36) i Girona (22). La gran majoria dels serveis, cap de gravetat, han estat per inundacions de baixos o caiguda d'arbres i branques a la via pública. No obstant això, sí que s'ha produït un incident de gravetat a Sabadell. Un fanal ha caigut al passeig de la plaça Major amb carrer del Pedregar i una dona ha resultat ferida crítica. L'avís s'ha rebut a les 12.39 hores i el fanal també ha provocat ferides menys greus a un home