Carreteres afectades i tallades per la neu i les pluges aquest dissabte

El temporal que travessa el país aquest dissabte manté avisos per neu i pluja intensa fins diumenge a les 01 hores de la matinada. A Molló (Ripollès) és on el Servei Meteorològic de Catalunya hi ha registrat més precipitació, amb 72,3 litres per metre quadrat. En segon lloc, hi ha el Parc Natural dels Ports, amb 63,1 i Amposta, amb 53,2. En punts com Osona s'han superat els 200 litres per metre quadrat de pluja en 24 hores.
Aquest temporal ja afecta diverses carreteres aquest dissabte a la tarda, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat. La neu ha obligat a tallar la GI-400 entre Alp i Toses, la GIV-4016 a Toses i la GI-400 i la pista asfaltada entre Toses i Alp, però ja es troben reobertes.
De fet, els Bombers de la Generalitat s'han activat aquest dissabte a la tarda per rescatar les persones que han quedat atrapades en embussos a la GI-4016 i a l'N-260 per l'acumulació de neu a la Cerdanya i el Ripollès. Una cinquantena de vehicles han quedat atrapats en aquestes dues carreteres, que estan tallades per la nevada.
La BV-4024 també està tallada al Coll de Pal per vent i neu; a la BV-4031 entre Castellar de n'Hug i Toses cal conduir amb cadenes; i la GIP-5129 està tallada entre Vilafant i Borrassà per inundacions. La C-38 també es troba tallada en ambdós sentits en el tram de Molló per neu.
A la N-260 entre Toses i Fontanals de Cerdanya cal circular amb cadenes i es restringeix el pas a vehicles pesants. El SCT ha demanat la ciutadania no desplaçar-se cap a la zona d'Alp-Toses i, si és imprescindible, dur cadenes en el cotxe.