Una persona ferida crítica i tres hospitalitzades en un incendi a Badalona

Una dona ha resultat ferida crítica i tres persones més han patit ferides de caràcter menys greu en un incendi declarat aquesta matinada en un edifici del carrer de Verdi de Badalona, segons han informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. \r\n\r\nL'avís del foc s'ha rebut a les 3.23 hores a través del telèfon d'emergències 112. Per causes que encara s'estan investigant, les flames s'han originat en un habitatge situat a la segona planta d'un edifici de cinc pisos i també ha afectat parcialment la planta inferior. S'ha generat una important acumulació de fum a l'escala de l'immoble.\r\n\r\nFins al lloc dels fets s'hi han desplaçat set dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han treballat en tasques d'extinció i ventilació de l'edifici. Durant la intervenció, els equips d'emergència han rescatat dues persones que es trobaven a l'interior de l'habitatge afectat, en una actuació que ha evitat conseqüències més greus.\r\n\r\nEl SEM ha atès un total de quatre afectats. La dona en estat crític ha estat traslladada d'urgència a l'Hospital Vall d'Hebron. Un home ferit menys greu ha estat evacuat a l'Hospital Municipal de Badalona. Les altres dues persones afectades, una dona i un home, també en estat menys greu, han estat donades d'alta al mateix lloc. Les causes de l'incendi es troben ara sota investigació.