USTEC rebutja la reunió amb el Govern i reclama un «veritable espai de negociació»

La USTEC, sindicat majoritari, ha rebutjat reunir-se amb la conselleria d'Educació aquest dimecres, tal com ja van fer divendres de la setmana passada, i ha reclamat al Govern obrir un "veritable espai de negociació" per pal·liar el conflicte: "El missatge del col·lectiu és clar: cal anar més enllà. Ara toca escoltar les treballadores de l’educació i donar resposta als aspectes en què no s’ha avançat prou. No n’hi ha prou amb reunions sense contingut ni amb gestos de cara a la galeria. Cal una negociació real, amb calendari, documents, compromisos verificables i capacitat efectiva d’arribar a acords", argumenten des del sindicat majoritari. \r\n