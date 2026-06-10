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Societat

USTEC rebutja la reunió amb el Govern i reclama un «veritable espai de negociació»

  • La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, abans de començar la reunió al departament d'Educació -

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Publicat el 10 de juny de 2026 a les 11:55

La USTEC, sindicat majoritari, ha rebutjat reunir-se amb la conselleria d'Educació aquest dimecres, tal com ja van fer divendres de la setmana passada, i ha reclamat al Govern obrir un "veritable espai de negociació" per pal·liar el conflicte: "El missatge del col·lectiu és clar: cal anar més enllà. Ara toca escoltar les treballadores de l’educació i donar resposta als aspectes en què no s’ha avançat prou. No n’hi ha prou amb reunions sense contingut ni amb gestos de cara a la galeria. Cal una negociació real, amb calendari, documents, compromisos verificables i capacitat efectiva d’arribar a acords", argumenten des del sindicat majoritari. 

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