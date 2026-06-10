La ciutat de l'Estat amb més persones infidels és catalana, segons el nou rànquing d'Ashley Madison

Catalunya lidera la classificació a l'Estat pel que fa al nombre de ciutats amb més persones infidels. Així ho recull el nou rànquing publicat per l'aplicació de cites per a persones casades que busquen una aventura fora del matrimoni Ashley Madison, que ordena els 20 municipis amb més persones registrades.
De fet, la ciutat a la primera posició és catalana i es tracta de Girona. És el tercer any consecutiu que Girona s'erigeix en la ciutat més infidel de Catalunya, però ara, per primera vegada, també lidera a tot l'Estat.
La segona i la tercera posició del rànquing general també són per a municipis catalans: Manresa i Barcelona. Manresa és una de les ciutats que més posicions ha escalat, mentre que la ciutat comtal manté la posició de bronze que ja va obtenir el 2025.
Amb tot, hi ha un total de sis ciutats catalanes en el top 20 estatal. A banda de les tres que conformen el podi, hi consten Lleida, Tarragona i Reus, que han baixat posicions. Lleida és la 10a (era la 7a el 2025), mentre que Tarragona ha caigut des de la 8a posició fins a la 13a; i Reus s'ha situat en la 16a, una menys que en l'últim registre.
El top 20 de les ciutats més infidels de l'Estat
Molt lluny de Catalunya, al rànquing d'Ashley Madison també destaquen Castella i Lleó, amb tres ciutats; Andalusia, la Comunitat de Madrid, el País Valencià, Galícia i el País Basc, amb dues; i l'Aragó, amb una. Consulta la classificació, a continuació:
- Girona (Catalunya)
- Manresa (Catalunya)
- Barcelona (Catalunya)
- Granada (Andalusia)
- Lleó (Castella i Lleó)
- Madrid (Comunitat de Madrid)
- València (País Valencià)
- La Corunya (Galícia)
- Lugo (Galícia)
- Lleida (Catalunya)
- Bilbao (País Basc)
- Burgos (Castella i Lleó)
- Tarragona (Catalunya)
- Sant Sebastià (País Basc)
- Saragossa (Aragó)
- Reus (Catalunya)
- Alacant (País Valencià)
- Marbella (Andalusia)
- Valladolid (Castella i Lleó)
- Alcobendas (Comunitat de Madrid)