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Rodalies acumula retards de més de mitja hora a cinc línies per una incidència entre Sitges i Garraf

Societat

  • Un tren de Rodalies, en una imatge d'arxiu -

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Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 09:57
Actualitzat el 27 de juliol de 2026 a les 09:58

Les línies R13, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una “incidència tècnicaentre les estacions de Sitges i Garraf, segons ha informat aquest dilluns al matí. Es tracta d’una afectació en un tren i el comboi avariat ha estacionat en paral·lel amb un altre per traslladar els passatgers. D’aquesta manera, ha pogut continuar la marxa. Tot i això, Rodalies preveu una recuperació progressiva dels horaris amb aquestes demores mitjanes d’uns 30 minuts.

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