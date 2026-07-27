Rodalies acumula retards de més de mitja hora a cinc línies per una incidència entre Sitges i Garraf

Les línies R13, R14, R15, R16 i R17 de Rodalies registren retards que poden superar la mitja hora de mitjana per una “incidència tècnica” entre les estacions de Sitges i Garraf, segons ha informat aquest dilluns al matí. Es tracta d’una afectació en un tren i el comboi avariat ha estacionat en paral·lel amb un altre per traslladar els passatgers. D’aquesta manera, ha pogut continuar la marxa. Tot i això, Rodalies preveu una recuperació progressiva dels horaris amb aquestes demores mitjanes d’uns 30 minuts.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nPolítica\r\nAliança Catalana seria segona força per darrere d'un PSC a la baixa, segons «El Periódico» Arnau Urgell i Vidal\r\n\r\n