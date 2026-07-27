Aliança Catalana seria segona força per darrere d'un PSC a la baixa, segons «El Periódico»

Fins on arribarà el tsunami blau de Sílvia Orriols? Aquesta és una de les grans preguntes que enfronta la política catalana a l'equador de la legislatura. En aquest sentit, una enquesta d'El Periódico ja situa l'extrema dreta d'Aliança Catalana com a segona força amb 25-28 diputats, multiplicant fins a 14 els dos actuals. Els resultats, per cert, són força semblants als que marcava el CEO en el sondeig difós fa poques setmanes.
Tot plegat, davant d'un PSC a la baixa que, segons el sondeig de GESOP, comença a notar les múltiples crisis que ha hagut d'afrontar al llarg d'aquest curs: des de Rodalies al fiasco de les proves PISA. Concretament, passaria de 42 a una forquilla de 34-37 escons.
ERC, per la seva banda, confirma la tendència a la lleugera recuperació. Dels actuals 20 podria créixer fins a 24 i 27 i deixaria clarament enrere Junts. En aquest sentit, el partit de Carles Puigdemont podria arribar a perdre fins a 20 escons, dels actuals 35 a només 15-18, quedant com a quarta força.
Per darrere, la dreta espanyolista es mantindria força estable. El que pot perdre el PP -de 15 a 12-13- ho podria guanyar Vox -d'11 a 11-13. Finalment, els partits més escorats a l'esquerra podrien perdre bous i esquelles. Els Comuns passarien de 6 a 3-4 mentre la CUP podria quedar fora del Parlament després de cinc legislatures consecutives amb representació. En aquest sentit, l'enquesta d'El Periódico situa els anticapitalistes amb una forquilla de 0-4 diputats.
L'enquesta planteja un escenari pràcticament ingovernable. El bloc que ha permès aprovar els pressupostos només sumaria majoria absoluta en la banda alta de la forquilla, però es podria quedar amb només 61 escons. L'independentisme tampoc sumaria sense Aliança i es quedaria amb només 39-49 escons. Només un pacte de concentració nacional -PSC, ERC i Junts- permetria superar el bloqueig amb 73-82 escons.
Enquesta El Periódico 27 de juliol de 2027
- PSC: 34-37 escons (42)
- Aliança Catalana: 25-28 escons (2)
- ERC: 24-27 escons (20)
- Junts: 15-18 escons (35)
- PP: 12-13 escons (15)
- Vox: 11-13 escons (11)
- Comuns / Sumar: 3-4 escons (6)
- CUP: 0-4 escons (4)
Illa no canviarà
Preguntat per l'enquesta electoral, el president Salvador Illa ha reivindicat des del Vietnam que no canviarà la seva línia de govern a causa dels sondejos. A parer seu, les valoracions en les "qüestions de fons" del sondeig donen "confiança" en l'acció del govern.
Sobre la possibilitat que Aliança Catalana esdevingui la segona força, Illa ha mantingut que "la immensa majoria" dels catalans "estan per la integració i no per discursos d'odi"