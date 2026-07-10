Premis per respondre enquestes: com funcionen les cartes del CEO?

La presentació de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) ha fet córrer algunes imatges per xarxes amb unes cartes del mateix ens públic que conviden a respondre una enquesta. A canvi, s'ofereixen premis que van des d'un xec de cinc euros pel sol fet de participar en l'estimació o la possibilitat d'entrar en sorteigs que van dels 100 als 500 euros. Un funcionament que ha sorprès per desconegut i també perquè s'ofereixin recompenses per participar en estudis públics. Però la realitat és que aquesta metodologia està en marxa des del 2022 i que, segons apunten des del CEO, ha donat uns resultats positius. Ja es fa amb tots els estudis que fa l'ens públic amb l'única excepció dels baròmetres d'opinió pública, que es continuen fent amb el sistema tradicional per evitar alteracions en les sèries històriques. de manera presencial.
El mètode de cartes s'anomena Panel Ciutadà i bàsicament es tracta de convidar, per correu postal, a una mostra aleatòria de la població de Catalunya a respondre -en línia o en paper- a les enquestes des de casa seva. La nova metodologia la va posar en marxa l'anterior director, Jordi Muñoz, i l'actual, Joan Rodríguez Teruel, l'ha mantingut. L'ens públic admet que és un "canvi profund" però espera poder aplicar aquest mètode de manera cada cop més habitual. És una metodologia que beu del que ja l'han fet altres països com el Regne Unit, Noruega o Suècia arran de les dificultats de la pandèmia per fer enquestes presencials. Les dades de les persones escollides s'obtenen a partir del Registre de Població de Catalunya que facilita l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).
Com funciona el mètode de les cartes?
Per garantir la representativitat de la mostra, es fa una tria aleatòria de persones més grans de 16 anys i que estigui empadronades a Catalunya, a qui se les convida a respondre, tot i que no hi estan obligades. El primer projecte, per exemple, va incloure 40.000 persones que van rebre una carta física amb un enllaç i un codi QR des de la qual es pot accedir al qüestionari en línia. Qui no ha respost després d'una segona carta d'avís, se li envia el qüestionari imprès en paper que poden retornar al CEO amb el franqueig pagat, enfocament especialment a gent gran o amb pocs recursos que no tingui accés a la tecnologia. Des de l'ens públic asseguren que el desplegament tecnològic manté l'anonimat i la confidencialitat de les persones que responen.
Per al CEO hi ha diferents avantatges respecte les enquestes presencials o telefòniques. En primer lloc, asseguren que la nova metodologia els permet fer un procediment de mostreig nominal i aleatori, cosa que permet conèixer la probabilitat de cada persona de ser inclosa a la mostra. En segon lloc, representa un estalvi de costos respecte el mètode presencial: "Amb els mateixos recursos podem realitzar moltes més enquestes", apunten des de l'organisme públic. També es pot internalitzar bona part de la recollida de dades, cosa que permet mantenir un control més gran sobre tot el procés. Per últim, el fet de fer enquestes autoadministrades permet esquivar biaixos que poden produir-se pels efectes de l'entrevistador.
Incentius per respondre enquestes
Ara bé, un dels elements que ha cridat l'atenció són els incentius econòmics a canvi de respondre les enquestes. En algunes imatges a xarxes socials es veu com la carta mostra un "xec regal de cinc euros a bescanviar a Amazon o plataforma similar" simplement per respondre l'enquesta, o també la participació en un "sorteig d'un premi per valor de 500€ i cinc premis per valor de 100€". Fonts del CEO justifiquen aquests incentius perquè cal "garantir la qualitat i la representativitat dels resultats" i, per tant, és important poder obtenir el màxim nombre possible de respostes. En aquest sentit, les recompenses s'emmarquen en les mesures per fomentar la participació, i cada premi obtingut es pot bescanviar d'una manera diferent.
Segons expliquen des del CEO, el xec regal l'envia per correu electrònic l'empresa encarregada de gestionar el treball de camp i es pot bescanviar al portal Edenred, on es pot escollir dins una àmplia varietat de webs de compra en línia, des d'Amazon fins a botigues de moda i roba. Pel que fa als sorteigs d'imports més elevats, el CEO explica que la persona guanyadora pot bescanviar l'import a les webs d'Amazon, dels supermercats Bonpreu o del portal Fem País, que inclou visites i experiències diverses per tot Catalunya. Es va intentar fer amb el comerç local, però no va ser possible i, a més, diuen des del CEO, les persones guanyadores de les darreres onades han bescanviat el premi només a Amazon i a Bonpreu.
Han incentivat aquests premis que hi hagi més respostes al Panel Ciutadà del CEO? Doncs la resposta és que sí. Fonts de l'organisme públic asseguren que hi ha hagut un increment de fins a sis punts percentuals de la quantitat de respostes rebudes. Són uns resultats, expliquen, que són "coherents" amb l'evidència de la literatura acadèmica més recent sobre la metodologia d'enquestes i estratègia per millorar la participació i la representativitat de les mostres. Dit d'altra manera: prometre diners -a través de vals- per respondre enquestes motiva que hi hagi més respostes.