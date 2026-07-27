Nou rècord del vol comercial més llarg: 19 hores sense escales

El primer Airbus A350-1000 URL (Ultra Long Range -de distància ultrallarga-) ha completat amb èxit el vol inaugural des de Toulouse (França) fins a Melbourne (Austràlia) després de més de 19 hores de trajecte. Es tracta d’una de les proves del nou repte en el desenvolupament del programa que farà possibles algunes de les rutes comercials més llargues del món; primer entre Sydney i Londres i, posteriorment, entre Sydney i Nova York.
La companyia encarregada de la iniciativa és Qantas, la més gran d’Austràlia, que es mou per gestionar el Projecte Sunrise. La previsió és que els vols tinguin una durada entre 20 i 22 hores, segons el vent i el sentit de la marxa. D’aquesta manera, superarà la connexió comercial més llarga de l’actualitat: el Singapur-Nova York, que dura entre 17 i 18 hores.
17.000 quilòmetres separen Toulouse, on la companyia Airbus té la seu, de Melbourne i l’avió va completar el trajecte sense realitzar cap escala per reposar combustible. Durant la prova, una tripulació especialitzada va dur a terme un seguit de verificacions generals per estudiar el comportament de la maquinària i l’estructura del sistema.
El model de l’avió disponible per a la prova, anomenat A350-1000 URL, ha estat dissenyat específicament per Qantas amb l’objectiu d’operar vols directes entre Sydney i destinacions com Nova York o Londres. La intenció és que aquestes rutes puguin completar-se en unes 22 hores de viatge sense escales i, per tal que les pretensions es facin possibles, el mètode de combustible ha d’estar assegurat sota unes revisions molt concretes.
La clau d’aquest increment de recorregut és la incorporació d’un dipòsit central addicional (Rear Centre Tank), instal·lat a la part posterior de l’avió. Aquesta modificació permet augmentar l’autonomia en 1.000 milles nàutiques respecte la versió estàndard del mateix model, A350-1000.
Dos mesos de proves abans de llençar-se al mercat
El vol inaugural suposa l’inici d’una campanya de proves de dos mesos destinada a comprovar les modificacions fetes en la variant ULR. Entre les noves incorporacions al model, a més del dipòsit afegit i de la capacitat de combustible, també hi figura un nou sistema de refrigeració per a les cuines a bord, equipat amb unitats més lleugeres i eficients en operacions de llarga durada. A part, Airbus avaluarà els sistemes de ventilació i control tèrmic de la cabina.
Una vegada finalitzada la campanya, l’avió utilitzat per a les proves, el MSN 707, serà reconfigurat per tornar a operar al servei comercial. Mentrestant, el segon A350-1000 URL de Qantas, avança cap a la fase final de producció. Airbus preveu la seva entrega aquest pròxim any 2027, després de completar els treballs de pintura, la instal·lació de motors i el muntatge de l’exclusiva cabina, ideada per a les operacions del Projecte Sunrise.