Aquesta és la pensió mitjana de jubilació a Catalunya (i la mínima) al maig

A Catalunya, hi ha 1.211.645 persones jubilades que cobren una pensió, però no totes perceben els mateixos ingressos. Tot i això, el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha actualitzat la pensió mitjana al mes de maig, la qual cosa permet comparar quin és el poder adquisitiu real de cadascú.
Així, la pensió de jubilació mitjana a Catalunya és de 1.606,38 euros bruts mensuals en 14 pagues, amb un lleuger augment respecte a principis de 2026, quan es van revalorar un 4,4% amb el pas al nou any. Les primeres dades del 2026 ja consolidaven la tendència creixement sostingut de les jubilacions demorades mentre que baixa el número d’anticipades.
Així doncs, durant el 2025 es van registrar 375.324 noves altes de pensions de jubilació, de les quals menys del 30% van ser anticipades (27,9%), cosa que suposa 12,1 punts percentuals menys que el 2019, abans de les reformes posades en marxa, quan representaven el 40% de les noves jubilacions. El 72,1% dels nous jubilats van accedir amb edat ordinària.
Les pensions de viudetat, orfandat i a favor de familiars a Catalunya
D'altra banda, hi ha 1.818.353 persones que cobren una pensió de qualsevol mena. A banda de la de jubilació, que és la majoritària, hi ha la de viudetat, que al maig era de 986,87 euros bruts de mitjana a Catalunya. Pel que fa a la pensió d'orfandat, se situava en 542,51 euros; mentre que la pensió a favor de familiars era de 894,90 euros. Finalment, la pensió d'incapacitat permanent és la més alta de mitjana, amb 1.372,37 euros bruts mensuals de mitjana a Catalunya.
La pensió mínima de jubilació
Tanmateix, existeix una pensió mínima a l'Estat que s'actualitza cada any en funció de l'IPC. La més baixa va dirigida a les persones prejubilades abans dels 65 anys amb cònjuges que no estan a càrrec seu i és de 888,70 euros en 14 pagues (12.441,80 euros bruts anuals). Si tenen un cònjuge a càrrec, la pensió mínima augmenta fins als 1.256,60 euros en 14 pagues (17.592,40 euros bruts anuals). Si no tenen cònjuge, la pensió mínima queda en 936,20 euros en 14 pagues (13.106,80 euros bruts anuals).
Pel que fa a la població jubilada a partir dels 65 anys amb cònjuges que no estan a càrrec seu, la pensió mínima és de 827,90 euros en 14 pagues (11.590,60 euros bruts anuals). Si tenen un cònjuge a càrrec seu, la pensió mínima augmenta fins als 1.256,60 euros en 14 pagues (17.592,40 euros bruts anuals). Si no tenen cònjuge, la pensió mínima queda en 875,90 euros en 14 pagues (12.262,60 euros bruts anuals).
Finalment, la pensió mínima varia si la persona té una incapacitat permanent reconeguda en grau de gran incapacitat o gran invalidesa. En aquest cas, la pensió mínima és de 1.333,00 euros en 14 pagues (18.662,00 euros bruts anuals) si té un cònjuge no a càrrec seu. Si tenen un cònjuge a càrrec seu, la pensió mínima augmenta fins als 1.884,70 euros en 14 pagues (26.385,80 euros bruts anuals). Si no tenen cònjuge, la pensió mínima queda en 1.404,30 euros en 14 pagues (19.660,20 euros bruts anuals).