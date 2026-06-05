Aquests són els millors municipis de Catalunya per viure com a jubilat, segons Idealista

La jubilació és un moment clau de la vida en què les prioritats vitals, d'una banda, i les condicions materials, de l'altra, canvien per a moltes persones. Això fa que molts jubilats busquin un canvi que, en molts casos, implica la voluntat d'abandonar el municipi de residència i marxar a un altre entorn. Si bé, trobar l'equilibri és molt difícil en un context de crisi habitacional, amb preus disparats, i la caiguda del nivell de vida que suposa passar a cobrar una pensió.
Per això, el portal immobiliari Idealista ha elaborat diversos estudis i informes que recullen les millors ciutats i pobles de Catalunya per viure-hi com a jubilat. El més rellevant, del 2023, destaca Sitges (Garraf) per l'entorn natural, les platges, un ambient cosmopolita i una vida cultural "vibrant", alhora que pel seu ritme "pausat".
Altres, també recomanen viure a Girona als qui prefereixin un entorn urbà ric en història, gastronomia, una mida reduïda i un sistema hospitalari "excel·lent". En tercer lloc, Idealista assenyala a Tarragona, que reuneix la majoria d'avantatges de les ciutats anteriors amb un cost de la vida menor.
Els experts comparteixen els seus municipis preferits per viure la jubilació
Al seu torn, Jordi Gruart, CEO de Monika Rüsch, analitza les zones més econòmiques de Catalunya i sovint malgrat els preus, es mantenen buides. Segons ell, els habitatges més econòmics es troben a l'interior del país, com Lleida o les comarques centrals o, fins i tot a la demarcació de Tarragona i de manera contraposada es troba Barcelona i Girona. "Si parlem de municipis específics, la Sénia, a Tarragona, es posiciona com el poble més econòmic de tot Catalunya per adquirir un habitatge", diu l'analista. S'hi poden trobar habitatges que ronden els 500 euros per metre quadrat i en 20 minuts amb cotxe pots presentar-te a la platja.
Una altra de les propostes que aporta l'expert és Santa Coloma de Queralt, a la comarca de la Conca de Barberà, els preus de la qual s'han reduït gairebé a la meitat en els últims cinc anys i actualment els preus també se situen vora els 500 euros per m².
L'analista contraposa els preus que hi ha a les comarques d'interior amb els que es poden trobar per habitatges de l'àrea metropolitana. Mentre en un lloc hi ha habitatges de 700 o 800 euros el m², a l'àrea metropolitana no baixen de 1.700 euros per m², però és que viure a Barcelona encara és més car, la mitjana més de 4.000 euros/m². Això fa que hi hagi poblacions molt interessants per aquelles persones que volen viure tranquil·les, però tenir la ciutat a tocar.
Les poblacions més econòmiques a tocar de Barcelona
Tot i la dificultat de trobar habitatge mitjanament assequible dins l'àrea metropolitana, l'expert assenyala algunes poblacions on es poden trobar pisos amb un preu inferior de 2.000 euros per m².
- La Garriga aporta tranquil·litat, està ple de zones verdes i està molt a prop d'una gran ciutat com Granollers on disposa de tots els serveis. Els preus parteixen dels 1.800 euros per m².
- Mollet, Parets i Granollers: en aquest cas encara s'és més a prop de la ciutat comtal i com a tal, també els preus són una mica més elevats, però, tot i això, és una bona opció, ja que es pot trobar habitatge des dels 2.000 euros per m².
- Martorell, Abrera i Sant Andreu de la Barca: es troba en una situació similar que Granollers, però per la via de l'A-2 i amb FGC, i el preu també ronda els 2.000 euros.