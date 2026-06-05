Les sabates que no t'hauries de posar mai, segons una podòloga

Hi ha sabates que formen part del nostre dia a dia i que, a simple vista, semblen còmodes a l'hora de caminar. Segons els experts, però, alguns dels models més populars poden acabar passant factura i ser més ofensius del que pensem. En aquest sentit, poden provocar dolor, deformacions o problemes de salut a llarg termini. La podòloga Mercè Garcia Lizandra ha revelat en una publicació a Instagram els tres tipus de calçat que mai es posaria.
Xancletes
En primer lloc, l'experta adverteix que, tot i que les xancletes són un dels calçats estrella de l'estiu, no són la millor opció per portar durant moltes hores seguides. "Sigui de dit o de tira, canvien la forma de caminar", assegura Garcia. Segons explica, portar xancletes fa que els dits es mantinguin en tensió i modifiquin la manera de caminar. Amb el pas del temps, apunta, això pot afavorir la sobrecàrrega de la planta del peu, molèsties musculars i, en alguns casos, deformitats com els dits en urpa. Com a alternativa, la podòloga recomana substituir-les per sandàlies amb corretges que subjectin bé el peu i proporcionin una major estabilitat.
Crocs
D'altra banda, hi ha un tipus de calçat que ha guanyat popularitat en els últims anys per la seva lleugeresa i comoditat aparent: les crocs. No obstant això, l'especialista explica que aquest calçat és bastant inestable perquè no subjecta adequadament el turmell. A més, si es porten durant moltes hores, el peu no treballa de manera natural i es poden generar compensacions que acabin afectant la postura. En aquest cas, Garcia suggereix substituir aquesta sabata per uns escalops o calçat ergonòmic que proporcionin més subjecció i estabilitat.
Sketchers
Finalment, moltes persones trien les famoses Sketchers perquè les associen amb un nivell alt de confort. La podòloga alerta, però, que alguns models tenen la puntera estreta, una diferència elevada d'alçada entre el taló i la punta -el que es coneix com a drop- i una sola excessivament amortiguada. Aquesta combinació pot limitar la forma i el moviment habitual del peu i generar "inestabilitat", explica Garcia. Per això, l'experta recomana utilitzar un calçat esportiu amb una puntera ampla, bona estabilitat i espai suficient perquè els dits es moguin amb llibertat.