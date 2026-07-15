Aquesta és l'espècia que redueix el colesterol i protegeix el cervell, segons un farmacèutic

De vegades, els millors aliats per a la salut no es troben a la farmàcia, sinó al prestatge de la cuina. Segons el farmacèutic Sento Segarra hi ha un ingredient molt comú que, si es consumeix diàriament, és capaç de combatre els nivells alts de greix a la sang, millorar el metabolisme i actuar com a escut per a la salut mental. Parlem de la canyella.
Segarra assegura que aquesta espècie "millora la glucosa, redueix el colesterol i protegeix el cervell". El secret darrere d'aquests beneficis és el cinamaldehid, el seu principal compost actiu, que té la capacitat de millorar de forma directa la sensibilitat a la insulina. "Si tens la glucosa alta o resistència a la insulina, això t'interessa", afirma l'expert, tot assegurant que hi ha més de 20 estudis clínics que n'avalen els beneficis.
Segons el farmacèutic, l'impacte de la canyella en el sistema cardiovascular també és sorprenent. En concret, explica que "només un gram de canyella al dia [és a dir, una cullerada] pot reduir el colesterol fins a un 27%". El millor de tot és que es tracta d'un remei accessible, "sense efectes secundaris ni recepta mèdica" i que tothom pot introduir fàcilment a la seva rutina diària, per exemple, prenent-lo amb el cafè del matí. A més, els seus polifenols ajuden a frenar els processos proinflamatoris, actuant com un bon complement per a persones amb dolor articular o artritis.
@sentosegarra Sabías que la canela mejora la glucosa, el colesterol y protege tu cerebro #salud #sentosegarra ♬ Moment Of Reflection - Jhonatan Rodrigues & Piano Sky & Dee Piano
També actua com a neuroprotector
D'altra banda, un altre punt fort d'aquesta espècia és el seu potencial neuroportector. El cinamaldehid ajuda a frenar l'acumulació de la proteïna TAU i dels pèptids beta-amiloide, que són els principals marcadors associats al desenvolupament de l'Alzheimer. Tot i que el farmacèutic matisa que "les dades són preliminars", assegura que també són "prometedores".
Ara bé, cal tenir paciència a l'hora de comprar-la, ja que "no tota la canyella és igual". Segarra adverteix que la varietat coneguda com a cassia, que sol ser la més barata del supermercat, conté una quantitat excessiva de cumarina, un compost que pot ser perjudicial per al fetge en grans dosis. Per aquest motiu, el farmacèutic fa una recomanació molt clara per a curar-se en salut: "la canyella de ceilan és la més segura per al consum diari".