La manera de preparar el cafè per evitar que incrementi el colesterol, segons una gastroenteròloga

El cafè és l'aliat històric dels treballadors i estudiants per afrontar les primeres hores del dia. La cafeïna no és, però, el seu únic atractiu, ja que els antioxidants també protegeixen les cèl·lules de l'estrès oxidatiu i hi ha estudis que apunten que pot prevenir l'aparició de malalties com el càncer o l'Alzheimer. Si bé, la gastroenteròloga i endoscopista Karen Alarcón ha alertat que no tots els formats de cafè són iguals i que n'hi ha alguns que provoquen un increment del colesterol.

En una publicació a Instagram, Alarcón explica que els cafès torrefactes, torrats amb sucre, estan contraindicats perquè són processats, el gra està cremat i contenen sucres afegits. Dit això, subratlla que hi ha estudis que demostren que el cafè expresso és el que més pot elevar el colesterol, ja que no està filtrat i conté algunes substàncies químiques com els diterpens, el cafestol i el kahweol que augmenten el risc de malalties cardiovasculars.

Segueixen el cafè expresso el de premsa francesa i l'instantani o soluble. Així, el cafè que conté menys diterpens i que, per tant, té un impacte menor en l'increment del colesterol a la sang, és el de filtre de paper, preferiblement l'ecològic per evitar el clor.