Alerta sanitària en diversos productes per tractar ferides i cremades

Alerta sanitària de rellevància. L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha informat de la retirada de diversos productes per a ferides i cremades MediHoney, del fabricant canadenc Derma Sciences, per unes errades a l'envasament que podrien provocar la pèrdua de la seva esterilitat.
Entre les fallades identificades hi ha un segellat inadequat dels envasos, la manca de protecció adequada del producte a les caixes d'enviament durant el transport i una fallada al tap de rosca del tub. A causa de tots aquests errors, l'AEMPS alerta que existeix un risc de patir infeccions.
La llista de productes retirats
Aquests productes estan indicats per a una àmplia gamma de ferides agudes i cròniques, llocs d'empelt de donants i receptors, ferides amb escassa o nul·la exsudació, úlceres de cama o peu i úlceres per pressió, primers auxilis generals i cremades superficials i de segon grau. Els articles afectats i que seran retirades del mercat són els següents:
- Gel per a ferides Medihoney (referències 391 i 395).
- Mel mèdica Medihoney (referència 398).
- Hidrogel Medihoney (referències 780, 781, 782 i 783).
- Apòsit estèril per a cremades Medihoney H8 (referència 787)
- Làmina de gel Medihoney (referència 799).
La distribució d'aquests medicaments a Catalunya i a la resta de l'Estat es fa a través de l'empresa madrilenya PRIM. El grup ja ha enviat una nota d'avís adreçada a altres distribuïdors, professionals sanitaris, farmàcies i pacients per informar-los del problema detectat i de les accions que cal seguir.
Als pacients se'ls ha instat a deixar d'usar aquests productes en cas de tenir-los i se'ls ha recomanat posar-se en contacte amb el seu professional sanitari si necessiten continuar amb el tractament iniciat amb aquests medicaments. Els professionals sanitaris han d'inspeccionar el seu inventari per identificar si compten amb algun d'aquests productes per posar-los en quarantena. Si s'assabenta que algun pacient experimenta símptomes relacionats amb aquestes fallades, ho ha de notificar.
Per a les farmàcies, les recomanacions consisteixen a identificar si tenen un d'aquests productes al seu inventari, per separar-los i posar-los en quarantena. Després, s'hauran de posar en contacte amb el distribuïdor. Si tenen coneixement sobre algun pacient amb símptomes relacionats amb aquests errors, han de seguir el mateix procediment que els professionals sanitaris. Els distribuïdors també hauran d'inspeccionar-ne l'inventari i seguir els mateixos passos que els professionals sanitaris i les farmàcies, a les quals haurà d'informar en cas d'haver-los lliurat algun d'aquests productes.