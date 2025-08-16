Alerta alimentària per presència d'un bacteri en tres tipus de formatges

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat de la presència del bacteri listèria en tres tipus de formatges procedents de França que han sigut distribuïts en diverses zones de l'estat espanyol.
Els tipus de formatges que l'AESAN recomana no tenir en casa o desfer-se d'ells són un formatge camembert, el "Camembert du caractère vieux porche", un formatge brie de la marca Royal Faucon i un altre de la marca Mariotte.
Els lots afectats s’han distribuït a Catalunya, illes Balears, Andalusia, Aragó, Cantàbria, Madrid, Múrcia, País València i País Basc, però no es descarta que s'hagen pogut distribuir en altres territoris.
Recomanacions alimentàries
L’AESAN recomana a tothom que tingui a sa casa aquests tipus de productes concrets que no se'ls mengen. En cas d’haver consumit algun d'aquests formatges afectats és possible que es produeixen vòmits, diarrea o febre. En cas de tenir algun d’aquests símptomes, l’agència recomana anar a un centre de salut.
En el cas d'estar embarassada, es recomana consultar les recomanacions de consum durant l'embaràs realitzades per la AESAN relatives a pràctiques d'higiene alimentària importants per a les dones gestant.
Què és la listèria?
La listèria és un bacteri que està present als companatges inadequadament processats i productes lactis no pasteuritzats. La infecció per listèria pot ser molt greu per a les dones embarassades, les persones majors de 65 anys i les persones amb sistemes immunitaris afeblits. Per això, cal consultar al personal mèdic si es presenta algun dels símptomes o si s'ha menjat qualsevol dels formatges mencionats.