Alerta alimentària per la presència a diverses galetes de llet, soja i sulfits no indicats en l'etiquetatge

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha advertit aquest divendres de la presència de llet, soja o sulfits no inclosos a l'etiquetatge de galetes de la marca Bingqi Foods, procedent de la Xina, segons una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries de Madrid.

Els productes afectats són les galetes amb gust de xocolata, coco i llet (bossa de 55 grams i 54 grams), les galetes amb gust de xocolata i maduixa (caixa de 45 grams), les galetes amb gust de xocolata, maduixa i llet (caixa de 50 grams), boles de xocolata, maduixa i llet (caixa de 100 grams), les galetes amb gust de maduixa (caixa de 142 grams), les galetes amb gust de tiramisú (caixa de 150 grams), les galetes amb farcit sabor formatge, i els pals de galeta sabors de xocolata, maduixa i llet (llet, soja i/o sulfits).

⚠️Exclusivamente para personas con alergia o intolerancia a los componentes leche, a la soja o a los sulfitos: presencia de leche, soja y sulfitos no declarados en galletas.

📌 https://t.co/eqj0YtvPaa pic.twitter.com/0fvpCRNOLE — AESAN (@AESAN_gob_es) June 27, 2025

Segons ha informat l'AESAN, hi ha un gran nombre de productes implicats, per la qual cosa, com a mesura de precaució, es recomana a les persones amb al·lèrgia o intolerància a algun dels tres al·lèrgens esmentats que tinguin algun d'aquests productes a casa que s'abstinguin de consumir-los. Per a la resta de la població, el consum no comporta cap risc.

La distribució inicial d'aquests productes ha estat a banda de Catalunya, a Andalusia, Aragó, les Balears, les Canàries, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, , el País Valencià, Galícia, la Comunitat de Madrid, Múrcia, Navarra i el País Basc, encara que no es descarta que hi pugui haver redistribucions a altres comunitats autònomes.