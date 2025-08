Els tomàquets són una fruita de moda a l'estiu. El seu ús està molt estès en la cuina catalana, tant sigui per sucar al pa, per fer amanides o per fer gaspatxo. Però el xef asturià José Andrés, una veu autoritzada al món de la gastronomia, ha explicat quina és la seva recepta preferida per fer a l'estiu utilitzant tomàquets.

El xef fa referència al còctel Blody Mary, que es fa amb tomàquets madurs. L'estima d'Andrés per aquesta beguda neix curiosament a Barcelona quan ell tenia vuit anys. "Estava amb els meus pares en un bar de barri a Barcelona… i vaig veure al menú les paraules Bloody Mary, tenia molta curiositat", va explicar el xef al butlletí Longer Tables. Finalment, va poder provar-lo i li va encantar, ara, el recomana.

El Blody Mary es fa amb dos tomàquets madurs grans, quatre piparres, dues culleradetes de tàperes i harrisa, una de suc de llima i una de salsa Worcestershire. S'hi posa sal i opcionalment 120 militres de Vodka, però això és opcional.

Per preparar-lo, cal posar tots els ingredients a la batedora i triturar fins a tenir una barreja homogènia. Comprovar el punt de sal, colar la barreja i servir-ho amb un got amb gel. Si ens ha sobrat alguna piparra la podem fer servir com a decoració.

Les postres preferides del xef José Andrés

Andrés, que de ben petit va venir a viure a Barcelona, ho té molt clar. Per a ell, no hi ha millor manera de celebrar l'estiu que amb una coca de Sant Joan. Aquest dolç decorat amb fruites confitades i pinyons estarà present a tots els pobles del país per a la revetlla, tot un símbol de festa, foc i estiu.

"Inclús si estàs a l'altra banda de l'oceà et sentiràs com a casa", explica el xef asturià en una entrada al seu blog. El cuiner també adverteix que cuinar aquesta coca requereix "temps i amor", però assegura que val la pena pel seu sabor. "No són només unes postres, sinó també una forma de reviure la nit del foc, les fogueres i l'esperit festiu del solstici d'estiu", conclou.