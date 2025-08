Una ruta pels més intrèpids: ponts de pedra, escales de fusta i un gronxador amb vistes a Montserrat

A l'estiu hi ha qui vol rutes senzilles per fer amb la família, però hi ha qui prefereix que revesteixin un pèl més de complexitat. Avui en portem una de dificultat moderada, però que no està recomanada per a infants. Per qui vulgui fer-la; és d'allò més divertida i té un premi final singular: un gronxador amb vistes a Montserrat.

La ruta en qüestió és la del Torrent dels Abadals. A quaranta minuts en cotxe de Barcelona, el recorregut comença al pont medieval de Castellbell i el Vilar, un municipi al costat de Monistrol de Montserrat. El primer pas és un dels més especials de la ruta, un túnel d'uns cinquanta metres que cal travessar, tot i que en un moment determinat no s'hi veu el final.

Una vegada passat el túnel, s'arriba al Saltant dels Tres Enllosats, allà hi ha unes escales de fusta per anar pujant entre les roques. A dalt, segueix la ruta passant per sota del Pont de Soleil, fet de pedra. En aquest tram cal parar atenció perquè hi ha petits desnivells.

S'arriba llavors a les Botes d'en Joan, un tram vertical de vuit metres on hi ha escales i un cadena per facilitar la pujada. Cal seguir avançant pel Saltant de la Madrona i el Cau del Degotall fins a arribar al Pas de la Guineu. El tram previ al final de la ruta. S'ha de passar agafat a una corda i prop de la paret.

Un cop superat aquest darrer obstacle, s'ha de fer una breu pujada al Turó del Marquès per poder seure a la cirereta del pastís. El gronxador del Turó del Marqués amb vistes a Montserrat. Quan te n'hagis afartat, pots baixar per un camí i unes escales fins al pàrquing. Tot plegat són uns sis quilòmetres amb 140 metres de desnivell. Una ruta tant exigent com divertida.