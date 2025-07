Cap escala i més de 18 hores a l'avió: així és el vol més llarg del món

Els amants dels viatges en avió i aquells que simplement volen arribar a la seva destinació poden estar d'acord en una cosa: els vols llargs són una experiència única. Però, què diries si et proposessin un vol de més de 18 hores? L'aerolínia Singapore Airlines opera el vol més llarg del món, un trajecte que connecta Newark (Nova Jersey) amb Singapur.

Amb una duració de 18 hores i 45 minuts, aquest vol cobreix una distància de 15.343 quilòmetres. Per fer aquest viatge més excepcional, l’aerolínia només ofereix seients de Business i Premium Economy per als seus 161 passatgers, garantint així un nivell de confort superior per a una travessia tan extensa.

Tot i això, aquest no és l’únic vol maratonià de Singapore Airlines. La ruta entre Nova York i Singapur ocupa el segon lloc, amb un recorregut de 15.348 quilòmetres en 18 hores i 40 minuts. Tanca el podi el vol de San Francisco a Bangalore (Índia), operat per Air India, amb una duració de 17 hores i 55 minuts per cobrir 14.004 quilòmetres.

Vols que no baixen de les 17 hores

En quart lloc, es troba el trajecte entre l'aeroport de Nova York JFK i Auckland (Nova Zelanda) amb Air New Zealand, que tarda 17 hores i 50 minuts per completar els 14.207 quilòmetres que les separen. A continuació, el vol entre Perth (Austràlia) i Londres Heathrow recorre 14.498 quilòmetres en 17 hores i 45 minuts.

United Airlines ofereix el vol entre Houston i Sydney, que cobreix 13.833 quilòmetres en 17 hores i 45 minuts. Un altre vol llarg és el de Qantas entre Dallas Fort Worth i Melbourne, que completa 14.471 quilòmetres en 17 hores i 35 minuts.

Emirates també figura en aquesta llista amb el vol Auckland - Dubai, que tarda 17 hores i 10 minuts per recórrer 14.199 quilòmetres. A més, Singapore Airlines repeteix amb el vol Los Angeles - Singapur, que triga 17 hores i 10 minuts per completar els 14.112 quilòmetres que les separen. Finalment, Qantas ofereix el vol entre Dallas Fort Worth i Sydney, amb una duració de 17 hores i 5 minuts per recórrer 13.771 quilòmetres.

Preparar-se per a un vol ultra llarg: consells útils abans d’enlairar-se

Els vols que superen les 17 hores poden ser una prova d’endurança física i mental, per això una bona preparació prèvia pot transformar l’experiència. En primer lloc, convé hidratar-se bé abans i durant el trajecte, evitant el consum d’alcohol i cafeïna, que poden deshidratar i dificultar el descans.

També és fonamental portar roba còmoda i capes lleugeres, així com mitjons de compressió per afavorir la circulació. Molts experts recomanen moure’s periòdicament per l’avió o fer exercicis suaus assegut per evitar la sensació de pesadesa i reduir el risc de trombosi.

Pel que fa al son, dur una màscara, uns taps per a les orelles i un coixí cervical pot ajudar a descansar millor. Per combatre el jet lag, s’aconsella adaptar gradualment l’horari de son als dies previs i exposar-se a la llum natural en arribar a destí.

Finalment, un consell pràctic: preparar un petit kit personal amb articles d’higiene bàsica (raspall de dents, crema hidratant, bàlsam labial...) i planificar activitats lleugeres com lectures, pel·lícules o música ajuda a fer més amè el trajecte. Amb una bona estratègia, fins i tot els vols més llargs poden resultar sorprenentment suportables.