El truc definitiu per triar seient de l'avió sense cost extra

Arriba l'estiu i amb ell l'augment de viatges en avió. Per molts, volar és una experiència divertida i gratificat, però poden haver-hi situacions o contratemps que devaluïn l'experiència. Per exemple, que quan s'assignen els seients de l'avió, toquin els pitjors: el del mig o els del final de tot.

Normalment, les aerolínies de baix cost no ofereixen opcions de selecció del seient sense que suposi un cost addicional i l'atzar és l'encarregat de triat la plaça a l'hora de fer la facturació.

La influenciadora @mimiworkbestie amb gairebé cent mil seguidors a TikTok, assegura haver desvelat el truc per evitar que l'atzar triï el seu destí. En un vídeo curt, revela la seva tàctica amb la qual ha aconseguit seure on volia a l'hora de viatjar amb aerolínies low cost.

Com fer-ho?

El procediment és senzill: s'accedeix a la pàgina web de l'aerolínia i s'inicia el procés d'una reserva com si es volgués comprar diversos tiquets, concretament més de deu. Això permet escollir els seients que no es volen usar. Segons la tiktoker, quan tornes al pas de seleccionar el teu seient real o que te'l triï l'atzar, aquests llocs sortiran ja ocupats i, per tant, no et tocaran.

El vídeo ha atret més de set-centes mil visites i ha generat una onada de reaccions, de les quals algunes mostres escepticisme davant aquest mètode i manifesten que les aerolínies, tant punt descobreixin que la gent empra aquesta tècnica, ho resoldran perquè no passi.